SLOVO B wil vicekampioen worden in Promo 4C: “Er komt een groot feest, dat heb ik de meisjes beloofd”

In Promo 4 C bij de dames is de strijd voor de tweede plaats losgebarsten. Er is niemand die nog gelooft dat de titel Volley Team Brugge E nog kan ontsnappen, maar SLOVO Brugge B kan nog vicekampioen worden, na winst in een fel bevochten match in Zuienkerke.

“Het was inderdaad geen match voor hartlijders hier tegen Mehoni”, lacht coach Kayleigh Decerf. “Het zag er even heel benard uit in die vierde set, maar gelukkig konden we de scheve situatie rechtzetten en de drie punten meepakken naar huis. Dit kleine zaaltje speelde ook niet in ons voordeel want sommige van mijn speelsters voeren een sprongopslag uit, maar hier is dit onmogelijk en daarbij kwam nog dat onze vaste passeur verstek moest laten gaan voor deze match. Gelukkig kan ik terugvallen op een paar uitstekende jongeren die hun uiterste best doen.”

Promotie

Een tweede plaats in de rangschikking geeft praktisch de zekerheid van promotie naar Promo 3. “En dan gaan we een feestje bouwen”, lacht Kayleigh. “Ik heb het hen beloofd als we tweede blijven en tot nu toe ziet het er goed uit. Er staan wel nog vier matchen op het programma waarvan de allerlaatste tegen VT Brugge E, de toekomstige kampioen. Daartegen is er geen kruid gewassen. In de heenmatch konden we slechts één setje een klein vuistje maken, maar het is onbegonnen werk tegen die meisjes waarvan sommigen ook al aantreden in Promo 1.”

“We zijn goed bezig, de sfeer is uitstekend en ik kan mij geen leukere ploeg voorstellen. Daarom dat ik er volgend jaar nog een jaartje bij doe. Dit wordt dan mijn vijfde seizoen bij Slovo”, besluit ze met een glimlach. (GD)

Zaterdag 19 maart om 15 uur: Hermes Oostende – Slovo B.