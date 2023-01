Slovo B mikt op een verlengd verblijf in Promo 3: “Zaterdag stunten tegen Sint-Joris? We zien mogelijkheden”

Promovendus Slovo Brugge B zette vorig seizoen een mooie reeks neer in Promo 4 met niet meer dan zeventien gewonnen wedstrijden op twintig. Enkel tegen de latere kampioen VT Brugge E moest men tweemaal het hoofd buigen, en tegen VBC Sint-Joris B. Aanstaande zaterdag kan Slovo revanche nemen tegen Sint-Joris, zij het nu tegen de A-ploeg.

Afgelopen weekend stond er geen partij op het programma van de Brugse club maar werd er wel duchtig getraind voor de komende wedstrijd tegen VBC Sint Joris A. De eerste vijf matchen van het seizoen gingen zonder puntengewin verloren, maar dan kwam langzaam de kentering. “Het was inderdaad een lastig begin”, stelt Silke Verbeke (22).

Ambities

“Maar we zijn dan ook begonnen tegen de huidige top vijf van de rangschikking”, vervolgt ze. Daarna zijn we begonnen met puntjes te sprokkelen en voor het eerste jaar als ploeg in Promo 3 vind ik dat we het niet onaardig doen. Onze eerste ambitie is en blijft om in deze reeks te blijven en niet te degraderen. Ik vind dat we op de goede weg zitten en zie de toekomst wel hoopvol tegemoet. Enkel jammer dat we een paar basisspeelsters moeten missen door kwetsuren en ook iemand die onlangs vertrokken is op Erasmus naar Canada.”

Zaterdagavond komt VBC Sint-Joris op bezoek. In de heenronde werd op het veld in Beernem met 3-0 verloren. “Toch zien we mogelijkheden”, stelt Silke vast. “We weten waar onze werkpunten liggen. De sfeer zit goed in de ploeg en wie weet, kunnen we dit weekend eens voor een klein stuntje zorgen. In vergelijking met vorig seizoen is de ploeg niet veel gewijzigd en het is nu voornamelijk werken om ‘erin’ te blijven en ons te wapenen naar de toekomst en een volgend seizoen in Promo 3”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 21 januari om 20 uur: Slovo Brugge B – VBC Sint-Joris A.