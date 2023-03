Sjampetters willen graag doorstoten naar provinciale bekerfinale: “Pittige periode voor de boeg”

De heren van VKt Torhout boekten vorig weekend bij hekkensluiter Jong Kuurne hun achttiende overwinning op een rij. Promotie kan hen niet meer ontsnappen, maar ze blijven in een spannende titelstrijd verwikkeld met AVC Harelbeke. Tussendoor mogen de sjampetters zich klaarmaken voor de confrontatie met de buren van Packo Zedelgem in de halve finale van de provinciale beker.

“We beleven een schitterend seizoen en de nek-aan-nekrace met AVC Harelbeke zorgt ervoor dat elke wedstrijd nog steeds belangrijk is”, vertelt Simon Deseure (28). “We moeten elke week top zijn, anders mogen we de titel vergeten. We hebben onze zinnen gezet op een kampioenenviering en daar gaan we vol voor. Zaterdag wacht ons een andere uitdaging, die we ook tot een goed einde willen brengen. Tegen Packo Zedelgem, dat in Promo 1 speelt, moeten we geloven in onze kansen om door te stoten naar de bekerfinale op paasmaandag. We kennen de ploeg en weten dat het een stevig geheel is. Vooral verdedigend zijn ze niet te onderschatten. We zijn niet kansloos, maar we zullen allemaal top moeten zijn om hen te verslaan.”

Goeie mix

Het verschil met vorig seizoen is groot, want toen stonden de sjampetters een heel seizoen op de laatste plaats in Promo 1. “Toen waren er soms maar zes spelers beschikbaar, terwijl we nu meestal met veertien zijn. Er kwamen ook enkele nieuwe jongens bij en sommige anciens keerden terug na hun studies. Hierdoor is er een goeie mix tussen jonge en ervaren spelers. We zijn een ploeg waar spelplezier nog altijd primeert. Volleybal is voor iedereen een leuke hobby en dat willen we zo houden. Dat zorgt voor die unieke sfeer bij de sjampetters.”

Middenmoot in Promo 1

Simon Deseure kijkt al vooruit naar volgend seizoen en is ervan overtuigd dat het huidige team zijn plaats heeft in Promo 1. “Met deze ploeg kunnen we vlot meedraaien in de middenmoot. Als we zaterdag Packo Zedelgem kloppen, zou dit het mooiste bewijs zijn dat ik niet overdrijf. Als we kampioen spelen en de bekerfinale betwisten, wordt het een topseizoen om nooit meer te vergeten. Zo ver is het echter nog niet. We hebben nog een pittige periode voor de boeg. De partij tegen AVC Harelbeke wordt de sleutelwedstrijd van de competitie. De wedstrijd van komend weekend tegen Packo Zedelgem moet zorgen voor de kers op de taart… dat is deelname aan de bekerfinale”, besluit Simon Deseure. (PDC)

Zaterdag 11 maart om 18 uur: Packo Zedelgem B – VKt Torhout.