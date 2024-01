Simon Liefooghe gebrand op een zege tegen Marke-Webis

Na de vlotte zege in de derby tegen Tievolley Tielt is Simon Liefooghe er met Roepovo Poperinge A op gebrand om ook in de uitmatch tegen VT Marke-Webis B de drie punten mee naar huis te nemen. De Poperingenaar voelt zich duidelijk in zijn sas in het nieuwe systeem met twee libero’s.

In de eerste wedstrijd na de winterpauze won Roepovo probleemloos van hekkensluiter Tievolley Tielt. Een prestatie die om bevestiging vraagt in de nieuwe derby van zaterdag. “Ook Marke-Webis is geen hoogvlieger in de stand maar we moeten wel op onze hoede zijn”, waarschuwt de 32-jarige Simon Liefooghe. “We werden in het bekertornooi door hen uitgeschakeld en bovendien hebben we met wat blessurelast af te rekenen. Vooral het middenveld werd de voorbije maanden geteisterd. Gelukkig is Peter Verdru weer zo goed als topfit en heeft ook Wannes Devloo de trainingen hervat. Mogelijk zijn zij klaar om zaterdag hun plaats in de basisploeg weer op te nemen, wat ons de nodige slagkracht moet geven om een nieuwe driepunter te pakken.”

Twee libero’s

Een sterke seizoenstart maakte dat Roepovo zich op geen enkel moment degradatiezorgen hoefde te maken. Voor Simon Liefooghe mag het nog wat meer zijn dan de huidige achtste plaats. “We zijn altijd een ploeg van de terugronde geweest en nu iedereen stilaan weer fit is willen we dat nog eens extra in de verf zetten. Als we nog enkele plaatsjes zouden kunnen stijgen in de stand mogen we van een meer dan geslaagd seizoen spreken.”

In het nieuwe systeem met twee libero’s komt Simon Liefooghe veel meer aan spelen toe dan de voorbije jaren het geval was. “Een win-winsituatie want de ploeg lijkt ook de vruchten te plukken van ons nieuwe systeem. Thijs Vitse is onze meest ervaren speler en samen zijn we heel complementair in het achterveld. Thijs zorgt voor de stabiliteit terwijl ik logischerwijze nog net iets explosiever ben”, lacht Simon. (TVI)

Zaterdag 13 januari om 19.30 uur: VT Marke-Webis B – Roepovo Poperinge A.