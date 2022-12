Siemen Braet en VT Diksmuide draaien mee in de top drie: “Ons ware potentieel komt aan de oppervlakte”

De heren van VT Diksmuide krijgen zaterdag de kans om hun tweede plaats in het klassement te verstevigen in de topper tegen Balti Kortrijk Spurs. Sterkhouder Siemen Braet, die ook de U15 dames bij Diksmuide coacht, wil met zijn ploeg absoluut strijden voor promotie in de play-offs.

De aanloop naar de topper tegen Balti Kortrijk ziet er voor VT Diksmuide alvast veelbelovend uit. Met een negen op negen op zak mogen receptiehoek Siemen Braet en ploegmaats met vertrouwen naar Kortrijk trekken. “We wonnen in de heenronde met 3-1 van de Kortrijkzanen. Ik herinner me wel dat we weinig overschot hadden tegen een ploeg die over een sterk collectief en een echte winnaarsmentaliteit beschikt. Volgens mij zullen details beslissen over wie zaterdag aan het langste eind trekt. Voor ons komt het er vooral op aan om de foutenlast te beperken en door te stomen op ons niveau van de voorbije weken. We hebben overduidelijk de goede vorm te pakken en de kans om een uitstekende zaak te doen in het klassement moeten we met beide handen grijpen.”

Als sporter moet je voor het hoogst haalbare durven gaan

In dat klassement prijkt VT Diksmuide op een onverhoopt mooie tweede plaats. Een ferme vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen, toen de Diksmuidelingen in een degradatiestrijd verwikkeld waren. “Het draait dit seizoen inderdaad veel beter. Ik heb het gevoel dat ons ware potentieel nu echt aan de oppervlakte komt”, zegt de 22-jarige Siemen. “Veel heeft ook te maken met onze coach Philippe Rathé, die echt het beste uit elke speler naar boven haalt. Niet dat ik echt op zoek was naar een andere ploeg, maar toen ik vernam dat Philippe onze nieuwe coach zou worden was de beslissing om bij Diksmuide te blijven snel gemaakt. Onze resultaten staven mijn gevoel, met onze voorlopige tweede plaats in de stand zijn we goed op weg naar een plaats in de top drie, die bovendien recht geeft op deelname aan de play-offs. Of we dan ook voluit van de promotie naar nationale durven dromen? Zelf ben ik heel competitief ingesteld. Als sporter moet je voor het hoogst haalbare durven gaan. Onze jonge ploeg kan nog veel progressie maken, we mogen voor mij dus zeker hoog mikken.”

Coach van U15

Siemen Braet zet dit seizoen ook zijn eerste stappen als coach. Een teken dat de Oostendenaar zich bijzonder goed in zijn vel voelt bij VT Diksmuide. “Als onderwijzer werk ik dagelijks met jonge mensen, en de ambitie om dat ook in het volleybal te doen was er al een tijdje. Dat ik nu bij Diksmuide de kans krijg om de youngsters van de U15 te coachen schenkt me veel voldoening. Ik heb ondertussen de trainerscursus zo goed als voltooid en hoop verder te kunnen werken met de toffe bende die ik onder mijn hoede heb. Of er een nieuwe Philippe Rathé in mij schuilt? Dat denk ik nu niet meteen, of ik zou nog heel veel tips moeten krijgen van onze coach”, lacht Siemen. (TV)

Zondag 11 december om 14.30 uur: Balti Kortrijk Spurs B – VT Diksmuide A.