Seppe Vandaele (Heren Rembert B): “Titel veroveren en beker winnen zou écht mooi zijn”

Vorig weekend hadden de heren van Rembert Torhout B in de bekercompetitie weinig moeite met AVC Harelbeke, een team dat aan de leiding staat in Promo 2. Zaterdag wacht een confrontatie met de buren van Packo Zedelgem B.

“We willen heel graag het eerste deel van de competitie zonder nederlaag afsluiten”, geeft Seppe Vandaele (21) eerlijk toe. “Wellicht wordt de laatste wedstrijd op het veld van Balti Kortrijk B de moeilijkste opdracht. Het wordt een partij op het niveau van de play-offs. In de heenronde was het ook een spannende match en dat zal nu niet anders zijn.”

stap hogerop

Na die wedstrijd wordt Promo 1 opgedeeld in drie poules met drie ploegen. Voor de jongens van coach Kris Tavernier wordt het pas dan bittere ernst. Wie eerste of tweede eindigt in de poule met de drie beste ploegen van de reguliere competitie mag zich opmaken voor promotie naar derde nationale.

“Het zou niet meer mogen mislopen”, gaat Vandaele verder. “Je weet maar nooit wat er kan gebeuren, maar we hebben al voldoende bewezen dat we de beste ploeg van de reeks zijn. We willen hoe dan ook de vier beslissende poulewedstrijden winnen. Alle spelers willen dolgraag in een hogere reeks spelen. We hebben trouwens al bewezen dat we het niveau van derde nationale best aankunnen. In de Interfederale Beker hebben we met ruime cijfers gewonnen van VC Heist Herenthout. Dat bewijst voldoende”, klinkt het.

De student industrieel ingenieur steekt niet onder stoelen of banken dat hij volgend seizoen niet langer op provinciaal niveau wil spelen. “Ik wil een stapje hogerop zetten. Uiteraard liefst met Rembert, want dat is de ploeg van mijn hart. Eerst wil ik graag alle resterende wedstrijden winnen en kampioen worden. En wie weet zit een dubbelslag er ook nog in. Dat zou pas echt mooi zijn: de titel veroveren én de beker winnen”, knipoogt Seppe Vandaele.

(PDC)

Zaterdag 11 februari om 16 uur: VC Packo Zedelgem B – Rembert Torhout B