Seppe Rotty, het servicekanon van Knack Volley: Wie stopt de man van tien aces?

In zijn tweede seizoen bij Knack Volley zette Seppe Rotty zichzelf nadrukkelijk op de volleybalkaart. Zaterdag deed hij in Achel en ver daarbuiten alle volleybalmonden openvallen met een respectabel reeksje van zeven servicepunten op rij. Hij serveerde op zijn eentje Achel op een hoop. Kan hij dat zaterdag in Menen herhalen?

In Limburg nam Rotty weer zijn plaats als receptie-hoek in en kreeg Gonzalez de volle wedstrijd om als hoofdaanvaller spelritme op te doen in functie van wat nog komen moet dit seizoen. Na het geblesseerd uitvallen van de Mexicaanse aanwinst opteerde coach Vanmedegael ervoor Rotty tijdelijk om te vormen tot opposite. Ging je graag op die vraag in? “Het was eigenlijk geen vraag. De coach vond dat dit voor de ploeg de beste optie was en dan doe je dat ook. Ik voelde mij na dat aanpassingsjaar, dat in december wel even verstoord werd door een blessure, wel uitstekend en genoot van de progressie die ik maakte. Dat werkte ook motiverend om op training steeds voluit te gaan. Dat ik ook Europees als hoofdaanvaller mijn streng kon trekken, was een graag meegenomen vaststelling. Net als ik kent Gonzalez een moeilijker aanpassingsjaar. Ook al door die handblessure. Maar hij kwam in een voor hem totaal vreemde omgeving en cultuur terecht en vooral op het vlak van communicatie waren er wel enige problemen. Hopelijk is hij nu voor goed vertrokken als hoofdaanvaller”, aldus Rotty.

Ingenieur in spe

Die gelegenheidspositie zal via de Europese campagne ook buitenlandse ploegen wel opgevallen zijn. Waren er nog geen signalen in die zin? “Ik heb een contract dat nog doorloopt tot en met volgend seizoen. En het is niet zoals in het voetbal dat je gemakkelijk onder een contract uit kan als er maar voldoende geld bij te pas komt. Ik combineer trouwens dat topvolleybal nog met mijn studies ingenieur bouwkunde. Met dat Europese programma was de combinatie niet altijd gemakkelijk. Al kon ik toch al een examen succesvol afwerken. Volgende week moet ik nog een examen afleggen waarvoor ik nu in volle voorbereiding ben als er niet gevolleybald wordt. Ik hoop mijn studies over twee jaar te beëindigen. Momenteel telt op volleybalvlak alleen Knack.”

Zeven op een rij

De service is een spelonderdeel waarin Rotty geregeld succes haalt. In Achel kwam Seppe de derde beurt bij 5-10 aan de servicelijn en bleef er staan tot de bordjes 5-17 aanwezen. De Limburgers konden er alleen maar naar kijken, want zij kregen bij die hele en halve aces nooit de bal aan de overkant. In heel de wedstrijd scoorde Rotty overigens maar liefst tien rechtstreekse opslagpunten. “Dat was ook voor mij een primeur. Het gemiddelde aantal aces dat ik per wedstrijd sla bedraagt drie tot vier. Of er daarvoor een toverformule is? Niet zozeer. Maar ik blijf wel altijd mijn servicetraining verzorgen en bouw er zoveel mogelijk variaties in. Dat heeft onder meer te maken met de polsslag. Maar het is ook gemakkelijker in een kleinere zaal een groter opslagrendement te halen, want de stoppers van dienst zijn in die minder grote ruimtes wel benadeeld.”

Zaterdag staat de derby bij Menen op het programma. Kan die competitiederby gezien worden als een algemene repetitie voor de bekerfinale over twee weken? “In het seizoenbegin wonnen wij vlot de supercup van Menen, maar op de openingswedstrijd van de competitie kregen wij een 1-3-nederlaag aangesmeerd. We moeten er zaterdag in Menen gewoon voor zorgen dat we onze bonus en leiderspositie consolideren”, besluit de ex-speler van Menen.

Zaterdag 27 januari om 20.30 uur: Decospan Menen – Knack Roeselare.