Seppe Rotty (23) en Manon Stragier (25) klaar voor bekerfinales volleybal: “Voor zoveel mensen spelen, dat blijft speciaal”

Seppe Rotty (23) uit Torhout en Manon Stragier (25) uit Wevelgem, respectievelijk Speler en Speelster van het Jaar in onze hoogste volleybalklasse, zijn helemaal klaar voor de bekerfinales. Met Knack Roeselare en Asterix Avo Beveren zijn ze torenhoog favoriet om zichzelf op te volgen, maar die rol deert hen niet. “De ambiance van de bekerfinale, die zouden we tijdens het seizoen graag vaker willen zien.”

Komende zondag worden de bekerfinales in het volleybal voor de tiende keer in het Sportpaleis afgewerkt. Keer op keer zijn de finales goed voor een uitzinnige menigte van 12.000 fans, ongezien in het nationale volleybal. Knack Roeselare neemt het om 13.35 uur op tegen streekgenoot Decospan VT Menen, Asterix Avo Beveren speelt om 17 uur tegen Damesvolley Gent.

Wij blikken vooruit op de eindstrijd met Seppe Rotty (23) van Knack en Manon Stragier (25) van Asterix. Zij zijn niet alleen sterkhouders bij hun clubs, maar werden na vorig seizoen ook gekozen tot beste speler en speelster van de competitie. Het doel is dan ook duidelijk: hun club naar een nieuwe triomf leiden.

Laat ons meteen met de deur in huis vallen. Knack telt 16 bekers, Asterix 18 en beide zijn torenhoog favoriet om daar nog eentje aan toe te voegen. Toch?

Manon: “Ach, dat is altijd ons lot, hé.” (lacht)

Seppe: “Het is een beetje de sfeer die ze gecreëerd hebben rond Knack en rond Asterix. Wij hebben de laatste jaren nu eenmaal vaak de beker gewonnen, dus ik begrijp dat. Het is niet altijd gemakkelijk als speler, maar het hoort er gewoon bij als je bij een topploeg speelt.”

Manon: “Het zegt ook niet alles. De club Asterix heeft een palmares, maar daarom hebben niet alle huidige speelsters dat palmares. Er worden snel vragen gesteld als we eens verliezen, terwijl de ploeg best jong is. Al hopen we natuurlijk niet dat het in het Sportpaleis gebeurt. Gent is momenteel wel aan een betere periode bezig, maar we steken niet onder stoelen of banken dat wij favoriet voor winst zijn.”

Seppe: “Net als Gent bij de dames, is onze tegenstander Menen aan een wisselvallig seizoen bezig. We weten echter hoe gevaarlijk ze kunnen zijn, want ze hebben ons al tweemaal geklopt dit seizoen. Bovendien speelden we woensdag nog een Europese verplaatsing in Tours, dat kruipt in de kleren. We zullen sowieso scherp moeten staan. Het is trouwens mijn derde bekerfinale en ook voor de derde keer tegen mijn ex-ploeg Menen. Ik heb daar destijds drie mooie jaren gekend, waardoor die ontmoetingen toch altijd bijzonder aanvoelen.”

Jullie zijn niet alleen ‘Speler van het Jaar’, maar hebben natuurlijk ook al een prijzenkast vol landstitels en bekers, naast heel wat interlands en Europese topduels. Blijft een finale spannend?

Manon: “Zo’n match in het Sportpaleis is toch iets helemaal anders dan alle andere wedstrijden. Voor zoveel mensen spelen, het blijft speciaal. Maar het stressniveau is gelukkig wel lager dan bij mijn eerste bekerfinale. Nu kan ik er ook meer van genieten. Bij Seppe ligt die beleving misschien nog wat anders, aangezien Knack wel vaker voor een groot publiek speelt.”

“Mijn sociaal leven vind ik ook erg belangrijk en dat bevindt zich hier” – Manon Stragier

Seppe: “Het is ook nog maar mijn derde bekerfinale, dat blijft wel speciaal. Een bomvol Sportpaleis, dat kan je met weinig vergelijken. Ik denk dat het qua ambiance nog eens maal vijf of maal zes is in vergelijking met gewone matchen. Je mag ook de impact van die zaal niet onderschatten. Eigenlijk speel je in een leegte, een soort donker gat waarvan je het plafond niet ziet. Het Sportpaleis is misschien niet helemaal gemaakt voor sportwedstrijden, maar het heeft zeker iets.”

Manon: “De ambiance van de bekerfinale, die zouden we tijdens het seizoen eigenlijk vaker willen zien.”

Die weg naar titels en bekerfinales begon voor jullie allebei al op jonge leeftijd, meer bepaald bij Rembert Torhout en Davo Wevelgem. Maar het klopt dat ook de topsportschool in Vilvoorde een belangrijke rol speelde?

Manon: “Vilvoorde was onze tweede thuis, zonder twijfel. Of moet ik zeggen mijn eerste? Mijn ouders waren namelijk gescheiden, waardoor ik daar in het weekend slechts beurtelings was. Ik bracht dus veruit de meeste tijd door in de topsportschool.”

Seppe: “Je bent er telkens van zondagavond tot vrijdagavond, met in het weekend vaak nog een wedstrijd. Intens dus! In mijn drie jaar Vilvoorde heb ik dan ook heel wat hechte vriendschappen gemaakt.”

Manon: “Ook mijn beste vrienden komen zowat allemaal uit de topsportschool. Inmiddels ben ik zowat de enige die nog in Liga A speelt en verschillende meisjes zijn een andere weg ingeslagen, maar Vilvoorde vormde wel de basis voor onze vriendschap.”

“Zo’n match in het Sportpaleis is toch iets helemaal anders dan alle andere wedstrijden”, vindt Manon Stragier. © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

Nochtans is het niet evident. Naast het volleybaltalent moeten ook de statistieken kloppen om in Vilvoorde te starten. Met 1m90 en 1m82 zijn jullie naar volleybalnormen geen reuzen.

Seppe: “Valt bij jou nog wel mee, toch?”

Manon: “Ik mis misschien wel enkele centimeters om ideaal te zijn, maar eigenlijk ben ik daar blij om. In het dagelijks leven zou ik het niet zo fijn vinden om nog veel groter te zijn.”

Seppe: “Van mij had er gerust nog wat bij gemogen. Helaas is het de natuur die beslist. Dan moet je gewoon extra hard werken om dat op een andere manier te compenseren.”

Dat lijkt alvast gelukt te zijn. Droomden jonge Seppe en Manon destijds in Vilvoorde al van een glanscarrière zoals jullie nu beleven?

Seppe: “Had je mij toen gezegd dat ik op mijn 23ste al twee keer Speler van het Jaar zou zijn, dan had ik je sowieso zot verklaard. Zo snel doorgroeien op het hoogste niveau is een droom die uitkomt.”

Manon: “Bij mij is de opmars er wat stelselmatiger gekomen, maar het maakt me natuurlijk even blij. Dit was ook het meest logische moment voor die trofee, want gevoelsmatig had ik mijn beste seizoen achter de rug. Al zijn er altijd nog meisjes die een topjaar hadden en het zouden verdienen. Ik vond het dus zeker niet vanzelfsprekend.”

Alles gewonnen in eigen land, dan lonkt het buitenland al snel?

Manon: “In het verleden heb ik enkele keren op het punt gestaan om die stap te zetten, maar het hoefde nooit per se. Ik vind het ook heel fijn dat ik straks mijn negende seizoen start bij Asterix en hier echt als een trouwe clubspeelster wordt beschouwd. Mijn sociaal leven vind ik ook erg belangrijk en dat bevindt zich hier.”

“Ik ontken niet dat het mijn ambitie is om ooit wel te proeven van een grotere competitie” – Seppe Rotty

Seppe: “Zo’n parcours bij één ploeg is zeker erg straf. Dat zie ik ook bij ploeggenoten zoals Matthijs Verhanneman, Stijn D’Hulst of Pieter Coolman. Zelf kan ik over mijn toekomstplannen nog niet veel kwijt. Ik ben einde contract en normaal behaal ik straks ook mijn bachelordiploma. Het zou dus mogelijk zijn om een stap te zetten en er wordt wel wat gesproken, maar er staat nog niets vast. Al ontken ik niet dat het mijn ambitie is om ooit wel te proeven van een grotere competitie.”

Manon, jouw vriend Jari De Busser speelt als voetballer wél in het buitenland? Hij is de vaste doelman bij de Nederlandse tweedeklasser Go Ahead Eagles?

Manon: “Dat is ook een bijkomend argument om geen avontuur in het buitenland aan te gaan. Voor ons is de afstand tussen zijn club in Deventer en onze woonplaats Herentals – ongeveer 2,5 uur rijden – echt wel het maximum. Jari zou me zo’n transfer wel gunnen, maar ook over het financiële aspect moeten we eerlijk zijn. Als hij een mooie kans krijgt, zal dat wellicht doorslaggevend zijn. Maar wie weet, kan dat ook in België zijn, hé!”