Seizoensrevelatie Basil Dermaux kent geen wedstrijdstress: “Zondag mijn eerste prijs pakken”

De bekerfinale van zondag 2 maart in het Antwerpse Sportpaleis is bij de heren voor de derde keer op rij een West-Vlaams onderonsje tussen Knack Roeselare en Decospan Menen. Knack gaat voor zijn zeventiende nationale kleinood. Seizoensrevelatie Basil Dermaux (22) kijkt er alvast naar uit, want hij kan met Knack zijn eerste prijs pakken.

Knack werkt momenteel zijn drieënveertigste seizoen af in de hoogste klasse en is aan zijn tweeëntwintigste bekerfinale toe. Verleden seizoen won Knack voor de zestiende keer de beker. Maar aangezien winnen voor de Roeselaarse oude garde nooit went, gaan zowel Verhanneman als Coolman, beiden kunnen hun tiende beker winnen met Knack, D’Hulst die zijn achtste beker kan meegraaien en Deroey die aast op nummer vijf resoluut voor de zege. Roeselare is ook, niettegenstaande het begin dit seizoen de Supercup aan Menen moest laten en er enkele weken later een competitienederlaag volgde in de Hel van Mjende, onbetwistbaar de favoriet met die tonnen ervaring.

Voor de leeuwen

De Roeselaarse hoofdaanvaller Basil Dermaux heeft die rijke ervaring nog niet, al is hij ook aan zijn tweede finale toe. Wij laten niet rap het woord fenomeen uit onze pen rollen. Maar die vlag dekt wél de lading van wat de begin deze maand 22 jaar geworden volleyballer in vogelvlucht presteerde. Dermaux stond een eerste keer in het Sportpaleis in februari 2023 als hoofdaanvaller bij Menen. Jawel, tegen Knack, of de club waar hij niet eens een jaar eerder in april 2022 kampioen werd bij de C-ploeg in eerste provinciale. Hij verkaste naar de Ligaploeg van Decospan als back-up voor hoofdaanvaller Lou Kindt. En het ging rap, Kindt sukkelde met een blessure en Basil werd voor de leeuwen gegooid. Hij ontpopte er zich tot de seizoensrevelatie en werd opgenomen in de kern van de nationale ploeg. Tot een blessure tijdens de zomercampagne van de Red Dragons tot de inactiviteit van het volledig vorig seizoen leidde. Knack nam contact op met hun vroegere jeugdspeler en sloot een driejarige overeenkomst af. Hij werd meteen de Roeselaarse hoofdaanvaller. Van zodra het contract met Menen afliep, ontfermde de medische cel zich over de revalidatie en stoomde Dermaux klaar voor dit seizoen. Hij liet zich in de reguliere competitie meteen opmerken en ontgoochelde evenmin op het hoogste Europese niveau waar hij in de poulefase van de Champions League in beide partijen tegen Innsbruck ook topscorer werd. Nadat hij ook in de reguliere competitie een paar keer tot MVP werd uitgeroepen door de verliezende coach.

Snelle aanpassing

Niettegenstaande die inactiviteit van één seizoen paste Dermaux zich bij Roeselare snel aan. Niet alleen aan die intensere trainingsarbeid, waar de meeste nieuwkomers enkel maanden over doen, maar ook aan het hogere spelniveau. Al nuanceert hijzelf. “Nadat de overeenkomst met Menen afliep, werd ik intenser begeleid door de medische staf van Knack en daarbij lag de nadruk vooral ook op het fysieke vlak. Dat hielp mij de hogere trainingsarbeid te verwerken. Het is dan ook maar normaal dat ik, omringd door zoveel talentvolle ervaren spelers, meer progressie maakte. Ook die wedstrijden op hoog niveau in de Champions League zorgden voor extra vooruitgang.”

Op de vraag naar wat hij zich nog herinnert van die bekerfinale tegen Knack in 2023 blijft hij aanvankelijk het antwoord schuldig. “Eigenlijk heel weinig. Alleen dat wij verloren.” Als was het een gewone wedstrijd. Menen verloor 0-3 met respectievelijk 18, 22 en 21 tegenpunten. Maar gespeeld voor een bijna vol Sportpaleis met tienduizend volleyballiefhebbers. En de sfeer in het Sportpaleis, niet extra zenuwachtig daardoor, probeerden wij nog even? “Ja, het was wel tof spelen in die omkadering.” Zoveel is duidelijk. Basil Dermaux is niet van zijn stuk te brengen, hoe exclusief de omstandigheden ook zijn.

Stressbestendig

“Ik wil gewoon elke wedstrijd het beste van mezelf geven. Daarbij ben ik nooit onderhevig aan extra stress en wil ik elke wedstrijd winnen. Of het nu om een oefenwedstrijd gaat, een gewone competitiepartij of een Europese ontmoeting. Dat zal ook zondag voor die bekerfinale het geval zijn. Daarin wil ik dan wel een eerste prijs pakken met Knack”, rondt Dermaux af.

Zondag 2 maart om 13.30 uur in Sportpaleis Antwerpen: bekerfinale: Decospan Menen – Knack Roeselare.