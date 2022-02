Secretaris Koen Desendere staat met Volley De Haan voor heel belangrijke maanden: “We horen thuis in een hogere reeks”

Na een lange winterpauze zouden de dames van coach Bjorn De Roo vorig weekend de competitie weer hervatten. Corona besliste er echter anders over want de partij tegen Balti Kortrijk A werd uitgesteld. “Onze coach is ziek en er zijn verschillende speelsters onbeschikbaar”, vertelt ploegafgevaardigde en secretaris Koen Desendere (57).

“Die lange winterstop is hopelijk geen nadeel, want er werd de voorbije weken amper getraind. Het overgrote deel van de speelsters was de laatste weken immers aan het studeren. Gelukkig moeten we volgende week op bezoek bij rode lantaarn Moorsele. Je hoort me echter niet vertellen dat we op voorhand al gewonnen zijn.” Het worden nog drukke maanden voor de duivel-doet-al van Volley De Haan.

“Ik steek niet onder stoelen of banken dat we willen promoveren. We horen thuis in een hogere reeks en hopen over enkele weken hieromtrent zekerheid te verwerven.”

Bekerfinales

Er zal echter moeten uitgekeken worden naar bijkomende speelsters. “Misschien zullen enkele studenten stoppen en de aanwezigheid op training moet hoger, zodat de coach alle wedstrijden degelijk kan voorbereiden. Hopelijk vinden we enkele meisjes die naar Volley de Haan willen komen”, aldus Koen Desendere.

Ook dit jaar worden op paasmaandag de finales van de provinciale beker in De Haan gespeeld en dat betekent een hoop voorbereidend werk voor het clubbestuur.

“Ik ben al druk bezig met de sponsoring en het drukwerk. De praktische voorbereidingen starten pas over enkele weken. We zijn heel blij dat we de bekerfinales opnieuw mogen organiseren. Het is financieel een leuk extraatje, maar het is vooral onbetaalbare publiciteit voor de club en de gemeente. Samen met een eventuele promotie helpen de bekerfinales om Volley De Haan opnieuw op de kaart te zetten”, besluit de secretaris van de kustploeg.

(PDC)