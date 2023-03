Schoolvriendinnen Elise en Marie staan zaterdag tegenover elkaar: “Ook maandag gaat het over volley”

In Promo 2 staan voor de dames van VKt Torhout C de weken van de waarheid voor de deur. De ploeg van coach Elke Coens telt twee punten voorsprong op Tievolley Tielt. Het zou goed zijn om dat kloofje te behouden met het oog op de onderlinge confrontatie die over enkele weken op het programma staat. Daarom wordt de derby van zaterdag tegen Packo Zedelgem best gewonnen.

Voor Elise Degrande (20) en Marie Libbrecht (21) wordt het een bijzondere wedstrijd, want beide dames zitten in een Brugse hogeschool in dezelfde klas. Zaterdag staan ze echter in de Groene Meersen tegenover elkaar. “We zijn aan een heel sterk seizoen bezig, maar we zijn zeker nog geen kampioen”, opent Elise Degrande, opposite bij VKt C. “De mentaliteit in de ploeg zit goed en we vormen een sterk geheel. Uiteraard willen we allemaal graag de titel pakken. In de jeugdreeksen heb ik het ooit eens meegemaakt en toen vond ik het al een unieke ervaring. Het zou voor iedereen de bekroning zijn van een schitterend seizoen.”

Goede band

“Het is altijd leuk om tegen de buren van Packo Zedelgem te spelen”, aldus Elise. Ik ken verschillende speelsters, maar nu ik samen met Marie in de klas zit, heb ik vooral met haar een goede band. We praten op maandag vaak over volleybal. Dan geven we elkaar wat info over de ploeg waar we tegen speelden. Marie is echt een superlieve meid, maar zaterdag wil ik haar toch verslaan”, aldus Elise Degrande.

Beste ploeg

Ook Marie Libbrecht kijkt uit naar de confrontatie met de Torhoutse dames. “Spelen tegen de buren is leuk, maar eigenlijk is het een wedstrijd als alle andere. Uiteraard zouden we heel graag winnen, maar ik vrees dat het niet simpel wordt. Het is een sterke ploeg, want ze hebben dit seizoen nog maar één keer verloren. Hun resultaten bewijzen voldoende dat ze wellicht de beste ploeg van de reeks zijn. We zullen onszelf moeten overstijgen om het hen lastig te maken. Eén puntje pakken zou al mooi zijn, want ik vrees dat we verzwakt op het veld zullen komen. Enkele speelsters zijn namelijk geblesseerd. We zullen ons hoe dan ook niet gemakkelijk gewonnen geven.”

“Ik vind het leuk dat Elise zaterdag aan de overkant van het net staat”, gaat Marie verder. “Doordat ik momenteel op stage ben, zie ik haar de laatste tijd nog maar zelden. Na de wedstrijd zullen we zeker nog wat bijpraten in de bar van de sporthal.” (PDC)

Zaterdag 4 maart om 19.30 uur: Packo Zedelgem A – VKt Torhout C.