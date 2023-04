Sanne Descheemaker (VT Gullegem) stopt ermee: “De titel zou een mooi einde zijn van mijn volleybalcarrière”

Vorig weekend won VT Gullegem A de topper tegen BEVO Beobank Roeselare D met duidelijke 3-0-cijfers. Zaterdag kan de ploeg van Sanne Descheemaker de kers op de taart zetten. Winst op de laatste speeldag met 3-0 of 3-1 tegen Balti Kortrijk Spurs betekent ook de titel.

De setstanden waren duidelijk: 25/16, 25/17 en 25/16 tegen Bevo. “Dit hadden we niet meteen zien aankomen”, glundert de 25-jarige Sanne Descheemaker. “Dat het op deze overtuigende wijze is verlopen, is fantastisch. Coach Philip Vanderstichele zei daags voor de wedstrijd nog dat we een heel mooie statistiek konden voorleggen: thuis verloren we nog nooit.”

“Zaterdag hebben we opnieuw dit voordeel in de allesbeslissende wedstrijd tegen Balti Kortrijk Spurs. We mogen natuurlijk niet te vroeg victorie kraaien”, klinkt het.

“Bij aanvang van deze campagne was het doel beter doen dan vorig seizoen. Halfweg bestond daar nog grote twijfel over, maar met de coachwissel zijn we doorgestoomd naar de leidersplaats.”

Afscheid in schoonheid

“Dit zou meteen een mooi einde zijn van mijn volleybal carrière”, verbaast Sanne. “Ik zit al 20 jaar in het wereldje, maar nu wil ik me meer focussen op mijn werk- en privéleven”, klinkt het.

“Na zaterdag zit het competitief hoofdstuk er voor mij op. Ik ben wel van plan om nog recreatief verder te doen”, aldus Sanne. (ELD)

Zaterdag 22 april om 20 uur: VT Gullegem A – Balti Kortrijk Spurs A.

Gullegem Vorig weekend won VT Gullegem A de topper tegen BEVO Beobank Roeselare D met duidelijke 3-0-cijfers. Zaterdag kan de ploeg van Sanne Descheemaker de kers op de taart zetten. Winst op de laatste speeldag met 3-0 of 3-1 tegen Balti Kortrijk Spurs betekent ook de titel.

De setstanden waren duidelijk: 25/16, 25/17 en 25/16 tegen Bevo. “Dit hadden we niet meteen zien aankomen”, glundert de 25-jarige Sanne Descheemaker. “Dat het op deze overtuigende wijze is verlopen, is fantastisch. Coach Philip Vanderstichele zei daags voor de wedstrijd nog dat we een heel mooie statistiek konden voorleggen: thuis verloren we nog nooit.”

“Zaterdag hebben we opnieuw dit voordeel in de allesbeslissende wedstrijd tegen Balti Kortrijk Spurs. We mogen natuurlijk niet te vroeg victorie kraaien”, klinkt het.

“Bij aanvang van deze campagne was het doel beter doen dan vorig seizoen. Halfweg bestond daar nog grote twijfel over, maar met de coachwissel zijn we doorgestoomd naar de leidersplaats.”

Afscheid in schoonheid

“Dit zou meteen een mooi einde zijn van mijn volleybal carrière”, verbaast Sanne. “Ik zit al 20 jaar in het wereldje, maar nu wil ik me meer focussen op mijn werk- en privéleven”, klinkt het.

“Na zaterdag zit het competitief hoofdstuk er voor mij op. Ik ben wel van plan om nog recreatief verder te doen”, aldus Sanne. (ELD)

Zaterdag 22 april om 20 uur: VT Gullegem A – Balti Kortrijk Spurs A.