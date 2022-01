Sander Depovere (Knack) toont zich volwaardig alternatief in spelverdeling: “En nu dat ticket voor kwartfinale CL”

Knack Roeselare kwam terug van Jastrzebski met een rugzak vol vertrouwen. Knack verloor wel in drie sets, maar scoorde vier punten meer (65 tegenover 61) dan in de thuisnederlaag. En dat in herstelmodus.

Knack liet spelverdeler Stijn D’Hulst noodgedwongen thuis bij de heenreis naar Polen, wat Sander Depovere aan de distributie bracht. Jastrzebski miste met Baroti, Gladys en Wisniewski drie spelers die er in de Tomabelhal wél bij waren.

Maar de kwaliteit in de breedte is bij de Poolse kampioen zo groot dat zij gemakkelijker kunnen alterneren. Dit Knack, in herstelmodus na de corona-inactiviteit, leefde in deze Champions League-setting tegen de gedoodverfde favoriet weer op en dat leverde een boeiende en bij momenten heel hoogstaande partij op.

Evenwichtige partij

Knack opende overigens vol zelfvertrouwen en de eerste tien sollicitaties van Depovere naar gevarieerd Desmet, Verhanneman en Ahyi leverden evenveel punten op. Slechts in het setslot, bij 20-18, slaagde de thuisploeg erin om twee punten voorsprong te nemen.

“Wij begonnen overtuigend en een heel stuk beter dan zaterdag in Aalst”, analyseert Sander Depovere, die bewees dat hij zich met de progressie die hij de jongste seizoenen bij Knack maakte, tot een volwaardig spelverdeler ontwikkelde.

De eerste herneming leek het beste er af bij Knack, maar bij 15-10 zette Knack een tussentijdse 3-10 neer naar 18-20. “Ook de vorige seizoenen werd ik er geregeld ingebracht in de Europese wedstrijden en heel vorig seizoen was een dubbele wissel meer de regel dan de uitzondering. Dit was dan wel de eerste keer dat ik in de basis startte bij een Europese confrontatie.”

“Bij die 15-10 de tweede beurt gaven wij ons nog zeker niet gewonnen. Een verhoogde opslagdruk maakte dat Jastrzebski moeizamer kon opbouwen waardoor wij een drietal blocks zetten die fase en ook aanvallend liep het weer vlotter. Jammer dat wij die 18-20 niet konden vasthouden.”

In set drie liep het van in het setbegin puntsgewijs en met Knack dat constant een bonuspunt op het bord kreeg, maar dat weer moest prijsgeven naar 21-21.

“Bij 24-22 kon Verhanneman een eerste wedstrijdbal met een knappe smash neutraliseren, hij serveerde uitstekend naar de 24-24 maar de bal kon door de Polen in extremis nog hoog gebracht worden waarna Fornal beslechtte naar 25-23. Dat precies maakte het kleine verschil, bij elke mindere receptie spelen zij de bal hoog en is er iemand die afwerkt.”

Knack schiet cijfermatig niets op met dat knappe weerwerk, beseft ook Depovere. “In functie van de drie wedstrijden die nog komen gaf het de ploeg wel een boost aan vertrouwen. Elke speler gelooft er nog in dat wij in de drie resterende wedstrijden, tegen Friedrichshafen thuis en twee keer op verplaatsing bij het Bulgaarse Pazardzhik, als betere tweede een ticket voor die kwartfinale kunnen halen”, rondde Depovere zijn analyse af.

Twee keer Menen

Nu gaat alle aandacht weer naar de reguliere competitie met zaterdag de thuiswedstrijd tegen staartploeg Waremme en daarna een dubbele derby tegen Menen. Woensdag 2 februari is er de uitgestelde thuiswedstrijd van de heenronde, zaterdag 5 februari trekt Knack naar de Hel van Mijènde. Zal de wetenschap dat de Menense bestuursploeg de handdoek gooit en eind dit seizoen de Liga A-ploeg opgeeft zijn invloed hebben op deze derby’s?

“Dat afhaken van Menen betekent zeker een verarming voor de Liga A”, stelt Depovere die er het seizoen voor zijn komst naar Knack de spelverdeling verzorgde. “Maar dat zal de motivatie niet extra optrekken. Ik ken er het huis en elke wedstrijd tegen ons, het mag zelfs nog een oefenpot zijn, acteren de spelers op de toppen van hun tenen. Dat zal nu niet anders zijn.”

(RB)

Zaterdag 29 januari om 20.30 uur: Knack Roeselare – VBC Waremme.