Saartje Masschaele (Vlamvo B): “Al ons harde werk loont”

Met een voorlopige vierde plaats in de stand en slechts één verliesmatch op de teller kan de jonge B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge van een meer dan geslaagde seizoensstart spreken. De 17-jarige Saartje Masschaele is een van de sterkhouders en wil met haar ploeg ook in het bekertoernooi zo ver mogelijk geraken.

Na de nederlaag tegen leider Volley Diksmuide op de tweede speeldag bleef de B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge ongeslagen in de competitie, met een mooie vierde plaats in de stand als beloning. “Het loopt inderdaad veel beter dan we hadden verwacht”, klinkt het bij setter Saartje Masschaele.

“We kregen van onze coach Kris Debouck in de zomerstop een individueel programma mee, en ook in de voorbereiding hebben we hard gewerkt op training. Dat heeft duidelijk geloond. We zitten in een goede flow en er is nog veel progressie mogelijk. Onze jonge ploeg moet nog veel stappen zetten, maar tegelijk is ons jeugdig enthousiasme ook een sterk wapen.”

Geen makkie

Vlamvo B staat zaterdag in de provinciale beker tegenover de C-ploeg van Soncotra Poperinge, dat twee reeksen lager speelt. “Een makkie? Dat zou ik niet durven zeggen”, houdt Saartje Masschaele de voetjes op de grond. “Wij hebben wel een doel gemaakt van de bekercompetitie, maar onderschatten onze tegenstander van zaterdag zeker niet. Natuurlijk staan wij als grote favoriet aan de opslag en als we ons niveau van de voorbije weken halen moeten we altijd een ronde verder kunnen bekeren.”

Saartje Masschaele is aan haar tweede seizoen bij Valmvo B bezig en toont in elke match dat ze over het talent beschikt om zussen Kaatje en Antje te vervoegen bij de A-ploeg. “Dat is natuurlijk een mooie ambitie, maar dit seizoen ben ik enkel bezig met onze ploeg. We willen zo hoog mogelijk eindigen in de stand en vooral elke training en match aangrijpen om beter te worden. Dat is ook waar onze coach Kris Debouck voortdurend op hamert. Op mijn positie als passeur heb ik al heel veel van onze coach opgestoken. Vooraleer te denken aan een stap hogerop, moet ik nog leren om op het juiste moment de juiste keuzes te maken.” (TVI)