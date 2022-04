Ruvo Ruddervoorde trekt stekker uit herenploeg

Afgelopen weekend nam Ruvo Ruddervoorde nog de maat van Bavikhove met 1-3 en eind deze maand staat de allerlaatste competitiewedstrijd in Ooigem op het programma. Dan wordt deze ploeg uit Promo 1 definitief opgedoekt.

“Maar op Paasmaandag gaan we nog eens knallen”, lacht coach Stefan Moerman. “Dan spelen we onze laatste match van belang en kijken we Knack Roeselare C, de kampioen van onze reeks dit jaar, in de ogen in de beker van West-Vlaanderen voor provinciale clubs. Van deze beker hadden we op voorhand ons doel gemaakt. In de aanloop naar deze finale hebben we wel Rembert Torhout en Bredene uit deze competitie geknikkerd, de nummers twee en drie van onze reeks. Maar Roeselare wordt een ander paar mouwen. Ik schat onze kansen op vijf procent, maar we gaan die proberen te benutten.”

Dan is het over en uit voor de ploeg. “Inderdaad, wij zijn al een ploegje op leeftijd en er staat niet onmiddellijk opvolging op de deur te kloppen. Iedereen zal wel ergens anders een stekje vinden. Ik word de nieuwe coach van Citivo Gits in Promo 1. Een nieuwe uitdaging dus”, besluit hij. (GD)