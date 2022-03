Ruvo Ruddervoorde (promo 1) mikt op de beker: “Alles hangt af van onze ziekenboeg”

Ruvo Ruddervoorde prijkt op een mooie vijfde plaats in de rangschikking en heeft ook nog uitzicht op een bekerfinale op tweede paasdag in De Haan als ze Bredene kunnen kloppen in de halve finale, later deze maand. Maar dan zal het beter moeten gaan dan afgelopen weekend toen Ruvo roemloos de boot in ging bij Menen, de voorlaatste in de stand.

“Menen heeft mij verrast”, vertelt speler-coach Stefan Moerman. “Ze staan misschien voorlaatste maar beschikken over een jonge enthousiaste ploeg die ons overklast heeft. Enkel in de derde set konden we een vuist maken, maar toen ging het licht uit bij ons. Ons niveau was ondermaats, ook al omdat we afgereisd waren met een halve ploeg en als je dan ook nog een reservematch moet afwerken, kan je dit nooit opvangen. Herkansing dus dit weekend thuis tegen Diksmuide, hopelijk met enkele gerecupereerde gekwetsten. Dit alles is natuurlijk een nadeel als je met een oudere ploeg speelt. Ik houd ook mijn hart vast voor volgend seizoen. Enkelen zullen stoppen en hopelijk vinden we genoeg spelers om opnieuw van start te gaan.,.

Jan Vandenberghe, middenaanvaller van Ruvo, ziet wel nog een kans om het seizoen op te smukken. “Maar hiervoor moeten we eerst voorbij Bredene geraken in de halve finale van de beker van West-Vlaanderen”, stelt hij. “Ik weet het, het wordt lastig maar als we onze dag hebben, dan kunnen we veel. Alles zal ook afhangen van onze ziekenboeg. Is die leeg, dan schat ik onze kansen toch hoog in. Dit hebben we al bewezen tegen Rembert Torhout, een titelpretendent die we al tweemaal klopten dit seizoen. De finale winnen, wordt een andere zaak want dat wordt zonder enige twijfel een wedstrijd tegen Knack Roeselare C, dat er dit seizoen met kop en schouders bovenuit steekt. Maar je weet maar nooit, een finale is altijd een raar beestje”, besluit hij lachend. (GD)

Zaterdag 5 maart om 19.30 uur: Ruvo Ruddervoorde – VT Diksmuide.