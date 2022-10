Ruvo Ruddervoorde ontvangt de buren uit Loppem

In promo twee heeft Ruvo Ruddervoorde A zijn draai gevonden door zijn laatste drie wedstrijden telkens met 3-0 te winnen. Daardoor staan ze nu op een mooie vierde plaats in het klassement. Enkel leider Torhout en Tielt waren net dat maatje te groot voor de rood-witte formatie. Zaterdag ontvangen ze Davolo Loppem dat ook zijn eerste overwinning liet optekenen.

Ruvo-coach Bert Cardon (30) ziet deze derby met groot vertrouwen tegemoet. “Maar we mogen hen niet onderschatten”, stelt hij. “Als we echter onze prestatie van vorig weekend kunnen herhalen dan mogen we geen probleem ondervinden. Onze ambitie is dan ook beter te doen dan vorig jaar toen we vierde eindigden. Een top drie plaats zou mooi zijn. Tijdens de voorbereidingswedstrijden hebben we veel geroteerd. Ik beschik namelijk over een grote spelerskern die daarbij al enkele jaren samenspeelt. Ik heb er vertrouwen in”, besluit hij.

Routine erin gebakken

Wie ook vertrouwen uitstraalt, is passeur Katoo Defoort (26) die nog even terugblikt op de gewonnen wedstrijd bij Packo Zedelgem. “Het was een intense match”, vertelt ze met een grote glimlach. “Het was lastig en spannend maar het einde hebben we toch in grote euforie beleefd. Alles draait uitstekend in de ploeg, bewijs hiervan is onze drie op drie. We spelen ook al enkele jaren samen met dezelfde groep. De routine zit erin gebakken en we kennen elkaar door en door. De ploeg hangt ook sterk aan elkaar.”

Een pronostiekje vindt ze dan toch een beetje gevaarlijk. “We mogen Loppem zeker niet onderschatten, ze hebben trouwens vorig weekend hun eerste match gewonnen. Maar op basis van het voorlopige klassement zouden we toch moeten winnen. Zeker als we onze ambitie van top vijf willen veilig stellen”, besluit ze.

Loppem: vertrouwen getankt

Aan de andere kant van het net bij Loppem vinden we receptiehoekspeelster Sofie Goethals (25). “Aan een voorspelling durf ik mij niet te wagen”, stelt ze. “Maar het is een feit dat de animo een beetje zoek was bij ons na die vier nederlagen op rij. Onze zege tegen Bredene was broodnodig om terug vertrouwen te tanken. We geloven er weer in na onze desastreuze start”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 22 oktober om 19 u. 30: Ruvo Ruddervoorde A – Davolo Loppem A