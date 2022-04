Ruvo kan niet stunten en Knack C pakt de beker en de dubbel

De laatste finale ging tussen de autoritaire kampioen Knack Roeselare C en het bescheiden Ruvo Ruddervoorde, vijfde in Promo 1. Het werd een strijd tussen David en Goliath maar Ruddervoorde streed met een groot hart.

“We hebben waarschijnlijk maar vijf procent kans om te winnen”, stelt coach Stefan Moerman. “Maar in die vijf procent geloven we steevast dat we een kans hebben om ons laatste seizoen af te sluiten met een knaller. Want volgend jaar komen we niet meer terug en houd Ruvo Ruddervoorde op te bestaan in deze samenstelling.”

De allerlaatste match van Ruvo met inzet is er geen geworden die ingekaderd mag worden. Een beresterk Knack Roeselare met enkele jeugdinternationalen in zijn rangen had totaal geen moeite met het ervaren Ruddervoorde dat geen antwoord had op het jonge geweld van Knack. Het werden uiteindelijk drie korte sets. In een klein uurtje was de klus geklaard en de dubbel binnen.

Ruvo Ruddervoorde. © (Foto GD)

De eerste set was relatief kort. Reeds na 15 minuten had Roeselare al zijn eerste set beet (15- 25). Ruvo Ruddervoorde was duidelijk een maatje te klein. Set twee was een doorslagje van de eerste. Veel goede wil bij Ruvo maar dit Roeselare was gewoonweg veel te sterk. Bij 9-24 serveerde Roeselare al voor de tweede set. Een verwoestende opslag Basil Dermaux bezegelde het lot van Ruddervoorde.

Heel even hield Ruvo de schijn hoog door mee te gaan tot 5-7 maar dan schakelde Roeselare opnieuw een versnelling hoger en zagen we sterk aanvallend werk van Tim Soenen en Basil Dermaux. Een gemiste opslag van Jan Vandenbergh was het laatste wapenfeit van deze match.