Rune Fasteland speelt nog extra seizoen voor Knack Volley

De sportieve cel van Knack Roeselare sloot met middenman Rune Fasteland een nieuwe overeenkomst af die de 26-jarige Noor nog één seizoen aan de club bindt.

De voorbije vier seizoenen bewees Fasteland dat hij met zijn wilskracht, sprongkracht en flitsende rechterschouder best zijn plaats heeft in het centrum bij Knack Volley. Fasteland debuteerde in de Belgische competitie in 2014 bij Lindemans Aalst en na een Nederlands seizoen bij Apeldoorn trok hij in het seizoen 2017-2018 bij Menen de aandacht van Knack Roeselare. Hij maakt dus ook volgend seizoen deel uit van de Knack-kern, wat meteen het vijfde seizoen is.