Rune Boudry en Volley Heuvelland koesteren progressie: “We kijken uit naar de komende jaren”

De nieuw opgerichte herenploeg van Volley Heuvelland is aan het tweede seizoen in de provinciale reeksen bezig. Er werd tot dusver slechts één zege geboekt, maar dat neemt niet weg dat sterkhouder Rune Boudry de geboekte progressie koestert, en al volop uitkijkt naar volgend seizoen.

Met vier punten achterstand op VC Jong Kuurne B, voorlaatste in de stand, beleeft de jonge herenploeg van Volley Heuvelland opnieuw een complex seizoen. “We wisten dat we niet al te hoog moesten mikken, maar hadden niet verwacht dat het zo lastig ging zijn”, geeft de 18-jarige Rune Boudry toe. “Met enkele nieuwe spelers, waaronder Brecht Verhaeghe als passeur, zijn we wel beter gewapend dan vorig seizoen. We konden al Volley Bredene kloppen, en ook tegen Jong Kuurne sleepten we een punt uit de brand. We zullen in de slotfase van het seizoen nog een tandje moeten bijsteken om de rode lantaarn in het klassement door te geven. Aanvallend hebben we al veel vooruitgang geboekt, maar de receptie blijft ons pijnpunt.”

Nieuwe coach

Het vizier bij Volley Heuvelland wordt al volop op volgend seizoen gericht. “Er komen heel wat spelers over van onze U17, en daar zit toch wel wat talent bij”, blikt Rune Boudry al vooruit. “Ook wordt Wim Vercruysse, de huidige coach van onze damesploeg, volgend seizoen onze nieuwe trainer. We kijken dus met veel goesting uit naar de komende jaren waarin we nog heel veel progressie willen maken. Wat mijn ambitie is? Vooral om met onze ploeg en het talent die erbijkomt binnen enkele jaren mee te doen aan de top in Promo 3, en de promotie naar Promo 2 af te dwingen”, besluit Rune Boudry, die ook nog coach is van de U11 bij Volley Heuvelland. (TVI)

Zaterdag 4 maart om 16 uur: Decospan VT Menen – Volley Heuvelland.