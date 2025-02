Romy Vroman stunt met Damesvolley Waregem: “Mentaal zette ik stappen vooruit”

Damesvolley Waregem zorgde vorig weekend voor een stunt van jewelste door eerste nationaler Bidavo Bissegem uit te schakelen voor de beker van West-Vlaanderen Nationaal. Dit weekend staat Damesvolley Gent op het menu.

Een ronde eerder schakelde Waregem ook al Bevo Roeselare uit tweede nationale uit. Het werd 3-2 (22/25, 25/21, 25/27, 25/15, 15/11) tegen Bidavo Bissegem dat na het seizoen de handdoek in de ring gooit met zijn eerste ploeg. Een van de uitblinkers bij Waregem was ongetwijfeld Romy Vroman. De 18-jarige Deerlijkse had een ruim aandeel in het succes van haar ploeg. “We lieten deze partij op ons afkomen, we hadden immers niets te verliezen”, glundert Romy. “We wisten heel veel van de ploeg door coach Benoit Cornette. We konden dus ook tijdens de wedstrijd bijsturen. We verloren de eerste set door 13 fouten die we zelf maakten. Je weet dat, als je die achterwege kan laten, er wel iets in zit. We waren al blij dat de tweede set werd gewonnen. Daarna kregen we natuurlijk hoop. Niemand had nog stress. We sleepten een vijfde set uit de brand waarin we alles gaven. Zo weinig mogelijk in de fout gaan, was de boodschap, iets waar we in slaagden. Met onze brede kern kunnen we voortdurend schakelen. Met Margaux Augustijns, terug uit zwangerschap, hadden we een grote bijkomende troef in handen.”

Spannend duel

“In de volgende ronde treffen we Vlamvo Vlamertinge uit tweede nationale, op 8 maart. Wie weet, kunnen we opnieuw voor eigen publiek stunten. Dat talrijke publiek was geweldig, iets wat imponerend werkt bij de tegenstander. Dit weekend nemen we het in competitieverband op tegen Damesvolley Gent. Dit is een jonge ploeg die doorheen het seizoen progressie blijft maken. Met de gewonnen match voor de beker en in de heenronde moeten we dus geen rekening meer houden. Als ze top zijn, kan dit wel eens een spannend duel worden. Mentaal zette ik dit seizoen opnieuw stappen. Ik durf meer en voel dat ik iedere match blijf groeien. Dit is een leuke vaststelling. We moeten als ploeg alles blijven geven. Wetteren wordt wellicht de nieuwe kampioen, en de tweede in de eindstand speelt nog de eindronde. Het zou wel eens heel spannend kunnen worden, tot op de laatste speeldag”, besluit Romy Vroman. (ELD)

Zaterdag 8 februari om 16 uur: Damesvolley Gent – Damesvolley Waregem.