Roeselare wint tweede finalepartij in Maaseik met 1-3 en kan vrijdag kampioen worden

Na de 3-1 winst in de openingswedstrijd vrijdag won Roeselare in de Steengoed Arena in Maaseik ook al in vier sets. Deze tweede confrontatie haalde evenwel het hoge niveau van de openingswedstrijd niet. Roeselare opende wel overtuigend met 19-25 deelwinst, zakte de tweede set weg en verloor zich in een slordig moment waardoor Maaseik met 25-19 kon gelijkstellen. In een compleet gelijkopgaande derde beurt vond Knack in het setslot dan wel zijn beter niveau terug en verdubbelde met 27-29 om de vierde beurt Maaseik weer te overtroeven met 19-25.

Zowel Maaseik als Roeselare pakten in dezelfde opstelling uit als vrijdag. Knack kon een inleidende 3-1 via 6-6 naar een 8-13 bonus omslaan via Tammearu zowel in de afwerking als serverend. Net als in die eerste finale overigens. Maaseik kon langs Reggers en Protopsaltis die achterstand naar 13-15 herleiden. Maar Knack counterde ook blokkend wat in vijf blokpunten vertaald werd naar een 14-20 voorsprong die eerste set. D’Hulst tekende listig plaatsend de 18-23 op het bord die Coolman met twee centrumaanvallen naar de 19-25 deelwinst doorsloeg.

Dominantie

De eerste herneming kreeg Maaseik wel een poot in de wedstrijd ook al omdat Knack diezelfde dominantie van de eerste set in het spel niet kon doortrekken. Wel een compleet gelijk opgaand scoreverloop tot 14-14 daarin. Dan kreeg D’hulst de Knack-motor niet meer op het hoogste toerental, want de blauwwitten lieten teveel slordigheden noteren. Daarvan profiteerde Maaseik om via Protopsaltis naar 18-14 door te gaan. D’Hulst kreeg, ook al door een minder zuivere receptie en recuperatie de ballen niet meer optimaal bij zijn aanvallers die te veelvuldig uitverdedigd werden wat Maaseik toeliet met 25-19 gelijk te stellen.

Kwam dan die derde beurt, bij Maaseik kwam Baghdaddy er in voor Bartos die met een weerbarstige schouder sukkelde, waarin de bezoekers aanvankelijk nog altijd hun betere niveau niet haalden en 12-8 in het krijt stonden eer D’Hulst de turbo toch op gang kreeg. Daarvan profiteerde eerst Tammearu die de bordjes bij 14-14 gelijk hing. De intro van een enerverende sethelft was het waarin de spankracht in het setslot helemaal opgetrokken werd. Knack kwam op 21-23 via de op de servicelijn ingebrachte Depovere, Protopsaltis sloeg naar 23-23 nadat eerst Koukartsev uitverdedigd werd en Coolman met een blok op Reggers de setbal op het bord sloeg. Maar die mokerde Tammearu out. Koukartsev zorgde voor de tweede setbal die Reggers neutraliseerde. Koukartsev zorgde ook voor de derde setbal bij 25-26 waarna de ingebrachte Rotty vanop de opslaglijn het punt maakte. Tot dat door de videochallenge naar 26-26 herleid werd. Protopsaltis zorgde voor de Maaseikse setbal bij 27-26 nadat eerst Tammeru en daarna Koukartsev uitverdedigd werden. Maar dan stuurde D’Hulst alles naar hardklopper Koukartsev die drie keer op rij wel afwerkte naar 27-29.

Dagzege

In set vier ging Knack op zijn betere niveau door, bij Maaseik moest alle aanvallend tegengewicht van Reggers komen. Hij zorgde ervoor dat Maaseik tot 7-8 in het Roeselaarse spoort bleef. Maar Koukartsev was nu helemaal losgeslagen, Knack voerde de servicedruk weer op en ook blokkend, over heel de wedstrijd noteerde Knack 13 blokpunten waarvan 6 voor Fasteland en 3 voor Coolman, en dat zorgde ervoor dat Knack via 9-13 naar een maximale 15-23 bonus doorging om met 19-25 de dagzege vast te leggen op een aanvallende misser van Protopsaltis.

Vrijdag 5 mei kan Knack in de eigen Tomabelhal die noodzakelijke derde finalewedstrijd winnen en met zijn veertiende landstitel de kroon op een fantastisch seizoen 2022-2023 zetten waarin dan alle ambities zullen gehaald zijn. (RBD)