Roeselare verliest op vijfde speeldag van Champions League in Ankara

Roeselare heeft woensdag op de vijfde speeldag in groep A van de Champions League in het mannenvolleybal een felbevochten 3-2-nederlaag geleden in en tegen Ankara. De setstanden in de Turkse hoofdstad waren 19-25, 25-21, 13-25, 25-20 en 18-16.

Roeselare opende zijn campagne in groep A in november met een thuisnederlaag tegen Ankara (1-3). Nadien volgden een ruime zege bij het Griekse Olympiakos (0-3), maar nieuwe thuisnederlagen tegen het Poolse Kedzierzyn-Kozle (2-3) en Olympiakos (0-3). Het doek over poule A voor de West-Vlamingen valt volgende week woensdag (17 januari) met een verplaatsing naar Kedzierzyn-Kozle.

In de stand staat Ankara aan kop met dertien punten uit vijf wedstrijden, voor Kedzierzyn-Kozle (6 punten uit 4 wedstrijden) en Roeselare (5 punten uit 5 wedstrijden). Olympiakos (3 punten uit 4 wedstrijden) sluit de rij.

De winnaars van de vijf poules stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales. De vijf tweedes en de beste derde strijden onder elkaar in een barrageronde, waarvan de drie winnaars op hun beurt ook de kwartfinales bereiken. De overige derdes van de poules worden opgevist in de CEV Cup. Voor de teams die als vierde en laatste eindigen in de poule is het Europese avontuur voorbij. Maaseik komt uit in groep E.