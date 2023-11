Roeselare verliest in eigen huis eerste groepsmatch Champions League volleybal

Landskampioen Roeselare heeft donderdagavond op de eerste speeldag van de groepsfase in de Champions League volleybal voor mannenteams met 1-3 verloren van het Turkse Ziraat Bankasi Ankara. De setstanden in de Tombabelhal waren 19-25, 25-19, 24-26 en 24-26.

Volgens coach Steven Vanmedegael zit Roeselare “in een van de sterkste poules” en zou een tweede plaats een succes zijn. “Heel wat andere poules lijken me veel gemakkelijker. Natuurlijk is het ook wel leuk om de confrontatie aan te gaan met een aantal topploegen”, zegt hij op de clubwebsite.

“Een tweede plaats in deze groep en mogelijke plaatsing voor de play-offs in de Champions League zou een ontzettend succes zijn. Natuurlijk gaan we daarvoor vechten en knokken, maar als derde eindigen zou ook een succes zijn, want dan bekeren we minstens verder in de CEV Cup.” Roeselare haalde vorig seizoen de finale van die CEV Cup tegen het Italiaanse Modena.