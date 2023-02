Roeselare plaatst zich na thriller tegen Maaseik voor halve finales CEV Cup

Belgisch landskampioen Knack Roeselare heeft zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de halve finales van de CEV Cup volley voor mannenteams in een Belgisch onderonsje tegen Maaseik. De West-Vlamingen verloren de terugwedstrijd in Limburg met 3-0, maar haalden het in de Golden Set.

Roeselare won vorige week het heenduel met 3-1 (25-23, 20-25, 25-23 en 25-23) van de eeuwige rivaal uit Limburg. Maaseik gaf zich echter niet gewonnen en sleepte een beslissende Golden Set uit de brand, na een 3-0 zege in de return (25-23, 28-26 en 28-26). In die Golden Set was Roeselare echter met 17-15 nipt de betere.

Roeselare neemt het in de halve finales op tegen het Italiaanse Piacenza, dat in de kwartfinales het Franse Montpellier uitschakelde.