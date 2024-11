Roeselare is na de tiende speeldag opnieuw leider in de hoogste nationale volleybalafdeling. De landskampioen won zondag in een West-Vlaamse derby met 3-0 (26-24, 25-20, 25-13) van Menen en nam zo de koppositie over van Achel, dat zaterdag de topper in Aalst met 3-2 (25-16, 23-25, 26-24, 20-25, 19-17) verloor.

In de stand gaat Roeselare met 23 punten Achel (22), Maaseik en Aalst (20), Haasrode Leuven (18), Menen (17), Borgworm (15), Gent (9), Guibertin (6) en Antwerp (0) voor.