Roeselare ontpopt zich tot dé volleybalhoofdstad van België en daar is dit koppel het bewijs van

Roeselare is de volleyhoofdstad van het land met landskampioen Knack Volley Roeselare en nu ook damesteam Bevo Rekkenshop Roeselare, dat na de fusie met Hermes Oostende ook op het hoogste niveau uitkomt en Europees mag spelen. Zondag 15 oktober is er tussen de matchen van Knack (tegen Menen) en Bevo (tegen Haasrode-Leuven) overigens spelersvoorstelling van beide teams in de Tomabelhal.

Volleyballers blijven wel eens aan elkaar klitten. Bij Knack en Bevo is er het volleybalkoppel Matthijs Verhanneman en Yana De Leeuw, maar ook Sander Depovere en Leen van Grinsven. “Afgelopen zomer heb ik in het beachcircuit samen gespeeld met Yana. Normaal is Annelies Vandenabeele mijn vaste partner, maar die was geblesseerd”, zegt Leen, die met Yana ook enkele tornooien won. Beachvolley laat Knack-speler Sander Depovere liever aan zich voorbij gaan. “Ik geniet van de rust na een zwaar seizoen”, lacht hij. “En ik ga natuurlijk ook supporteren met vrienden. Dat is voor mij genieten.”

Sander en Leen leerden elkaar kennen toen hij nog bij Callant Antwerpen speelde en zij bij Amigos Zoersel. “We zijn samen iets gaan drinken en zo was de bal aan het rollen gegaan. Toen ik in Menen speelde, pendelde ik nog over en weer naar Antwerpen, waar we toen samenwoonden. Maar uiteindelijk is Leen naar West-Vlaanderen gekomen. We woonden eerst in Roeselare, nu in Beveren vlak achter de sporthal eigenlijk.”

Blij weerzien

Haar move van Oud-Turnhout naar West-Vlaanderen verliep vlot. “Ik had eerst gedacht te stoppen met volleybal, maar uiteindelijk ging ik toch bij Bevo aan de slag. En na de fusie met Hermes Oostende spelen we nu weer op het hoogste niveau, ook bij Zoersel was ik daar actief. Ik vond hier snel werk, ik had mijn stage hier overigens ook al afgewerkt. Ik geef nu les in VISO Roeselare en ik heb al vlot mijn draai gevonden. Sanders familie woont hier vlakbij, mijn familie is wat verder. Maar dat maakt het weerzien ook telkens weer superleuk.”

“Wij spelen Europees in de Tomabelhal, hopelijk voor veel publiek” (Leen van Grinsven, Bevo Roeselare)

Twee topsporters die op het hoogste niveau actief zijn, maar toch is er één groot verschil in hun volleyballeven. “Ik geef nog fulltime les.” Bij Bevo wordt ook vijf keer per week getraind, maar de mama’s mogen al eens een training overslaan. Ook Charlotte Leys en Yana De Leeuw zijn al mama. Sander heeft sinds kort ook een bijberoep. Samen met zijn schoonvader verdeelt hij ramen en deuren via zijn bedrijfje Studio Sander. “Ik ben graag bezig. In mijn vrije tijd ben ik nu ook een caravan aan het opknappen, die nog als reclamestand voor Humo heeft gediend en ik bij Twice op de kop kon tikken. Er is nog wel wat werk aan, maar ooit hoop ik er met ons gezin mee op reis te kunnen gaan.”

Eerste prijs binnen

Het volleyseizoen is ondertussen in gang gezet. Knack Roeselare pakte al de eerste prijs door buur Menen te verslaan in de Super Cup, komende zondag staat opnieuw een treffen tegen Menen op het programma. “Bij mijn ex-ploeg ken ik nog heel wat spelers, het is altijd een leuk weerzien”, zegt Sander. Zondagmorgen in alle vroegte keek hij overigens ook naar de Red Dragons, die een unieke kans lieten liggen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Zelf snuffelden Sander en de nationale ploeg ook even aan elkaar. “Er zijn gesprekken geweest, maar ik ben niet officieel opgeroepen. Omdat Stijn D’hulst (die andere spelverdeler van Knack, red.) ook al bij de Red Dragons zat, vond de club het niet opportuun om mij eveneens te laten gaan. Op bepaalde momenten waren we hier maar met vijf spelers, ondertussen zijn dat er al opnieuw acht. En met die acht moesten we het doen in de Super Cup.”

“Volleybalj is bij ons thuis de voertaal”, zeggen Sander Depovere en Leen van Grinsen, hier samen met zoontje Gust. © Stefaan Beel

Leen proeft met Bevo voor het eerst in haar carrière van Europees volleybal, woensdag stond de heenmatch bij het Nederlandse Sliedrecht al op het programma (0-3 winst, red.) “We versloegen hen in de voorbereiding al en zijn dus niet kansloos, bij winst spelen we in de volgende ronde tegen het Duitse Wiesbaden. Onze Europese thuiswedstrijden werken we af in de Tomabelhal. Ook een aantal van onze competitiewedstrijden spelen we op Schiervelde. Zoals nu zondag ook in combinatie met Knack.”

Knack neemt het om 15 uur op tegen Menen, om 19 uur speelt Bevo tegen Haasrode Leuven. “Hopelijk blijft er wat volk zitten voor onze match, het is leuk om voor veel publiek te spelen.” Veel volk, dat is er ook altijd bij de bekerfinale die nu al enkele jaren in Antwerpen wordt afgewerkt, de dames- en herenfinale na elkaar. “We hebben al eens ons schema bekeken. Wij treffen Maaseik niet op weg naar onze finale, Bevo zal wel voorbij Kieldrecht moeten”, zegt Sander, die al acht finales betwistte en er zes van wist te winnen.

Tips geven

Knack pakte vorig seizoen de dubbel en speelde de Europese CEV Cupfinale. “Een seizoen als het vorige herhalen wordt niet makkelijk, we zitten ook in een moeilijke poule in de Champions League. Maar vorig jaar lieten we zien dat je ook in de CEV Cup een mooi verhaal kan schrijven.” Bij Bevo liggen de ambities in de Liga A ook hoog. “Ik denk dat we toch op de top vier mogen mikken.”

Volleybal is vanzelfsprekend de voertaal in het gezin de Depovere-Van Grinsven. “Veel staat in het teken van onze sport. We gunnen elkaar rust naar de wedstrijden toe en zijn elkaars eerste supporter”, zegt Sander. Leen: “En hij geeft me ook veel tips. Damesvolley is vaak wat tactischer, terwijl het er bij de heren wat explosiever aan toe gaat. Maar het blijft natuurlijk dezelfde sport.”

Ondertussen is de kleine Gust ook al helemaal in volleymodus. “Hij gaat al naar de bewegingsschool. Hij is nu twee jaar en twee maanden en mag straks ook naar school. Hij is verzot op de bal. Vorig weekend ging ik met hem kijken naar de wedstrijd van zijn mama, maar na enkele sets zijn we al naar huis terug gekeerd. Hij had zijn bedje nodig.”

Ongetwijfeld zit er met Gust ook een toekomstig volleyballertje aan te komen.