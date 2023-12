Roeselare heeft woensdagavond op de derde speeldag in groep A van de Champions League in het mannenvolleybal net niet voor een stunt kunnen zorgen tegen het Poolse Kedzierzyn-Kozle, dat met 2-3 (20-25, 25-21, 25-23, 22-25 en 10-15) kwam winnen in Schiervelde.

Na drie speeldagen staat Roeselare op de derde plaats in de poule, met vier punten. Olympiakos is puntenloos laatste. De leiding is in handen van Ziraat Bankasi (8 punten), voor Kedzierzyn-Kozle (6).