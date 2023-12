Roeselare neemt stevige optie op bekerfinale na zege in Aalst

Roeselare heeft zaterdag een stevige optie genomen op de finale van de Beker van België volley voor mannenteams. De West-Vlamingen wonnen de heenwedstrijd van de halve finales in en tegen Aalst met 0-3. De setstanden in Sportcentrum Schotte waren 22-25, 18-25 en 19-25.

De terugwedstrijd staat volgende zaterdag (23 december) op het programma in de Tomabelhal in Roeselare.

In de andere halve finale strijden Menen en Haasrode Leuven om een finaleticket. De West-Vlamingen versloegen de Brabanders eerder deze maand in het heenduel in eigen zaal met 3-1. De return volgt volgende zaterdag (23 december) in de Leuvense Sportoase. De finale is voorzien op zaterdag 10 februari 2024 in het Antwerpse Sportpaleis.

Roeselare veroverde vorig seizoen voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis de Beker van België, na winst in de finale tegen Menen.