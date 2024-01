Competitieleider Roeselare heeft zaterdag de volleybaltopper tegen Haasrode Leuven gewonnen, maar had daar wel vijf sets voor nodig. Het werd 25-17, 25-17, 25-27, 25-27 en 15-11.

In de stand wipte Aalst over Maaseik en Haasrode Leuven. Het is nu de eerste achtervolger van Roeselare. Dat gaat met 21 punten Aalst (17), Maaseik en Haasrode Leuven (16), Guibertin (14), Borgworm (12), Achel (11), Menen (10) en Gent (6) voor.