Roepovo wil bevestigen tegen Knack Roeselare

In tegenstelling tot vorig seizoen moest Roepovo Poperinge niet lang wachten op een eerste driepunter. De 3-0-overwinning tegen VT Marke-Webis B willen Wannes Devloo en ploegmaats zaterdag 30 september graag bevestigen met een nieuwe zege tegen het jonge geweld van Knack Roeselare.

Roepovo moest vorig seizoen tot half november wachten op de eerste overwinning van het seizoen. Met de droge 3-0-zege tegen VT Marke-Webis B hebben de Poperingenaren alvast al de nul van het bord geveegd.

“Altijd mooi om de competitie met een overwinning te beginnen, en daarmee is ook alles gezegd”, houdt middenman Wannes Devloo de voetjes stevig op de grond. “We haalden verre van ons beste niveau, het was bij momenten eerder ‘brokkelvolleybal’. Misschien logisch zo vroeg in het seizoen, al vond ik dat we in de voorbereiding wel een hoger niveau haalden. Zaterdag staan we tegenover de jonge C-ploeg van Knack Roeselare. We weten dat de talentvolle youngsters onbevangen en met veel enthousiasme aan de opslag zullen staan. Wij moeten vooral naar onszelf kijken, als we ons spelpeil nog wat kunnen opkrikken zit er zeker een nieuwe driepunter in.”

Degradatiestrijd

Over de ambities voor Roepovo Poperinge is de 28-jarige Wannes Devloo duidelijk. “We willen vooral de degradatiestrijd vermijden en ons zo snel mogelijk verzekeren van een verlengd verblijf in de nationale reeksen. We zijn er ons natuurlijk van bewust dat veel ploegen in deze reeks met dezelfde ambitie aan het seizoen zijn begonnen.”

“Zelf zagen we enkel Lowie Lootens vertrekken, voor de rest bleef onze kern intact. Met Gilles Caulier en Twan Doise zetten bovendien twee talentvolle jongeren de overstap van onze B-ploeg. Ook traint onze voormalige sterkhouder Michel Vandermarliere weer geregeld mee, al zal het nog wat overtuigingskracht vergen om hem weer aan de opslag te krijgen”, lacht Wannes Devloo. (TVI)

Zaterdag 30 september om 19 uur: Knack Roeselare C – Roepovo Poperinge A.