Roepovo-voorzitter Bert Surmont over afgelaste trainingen en blessurelast: “Dat ik soms nog meespeel vinden mijn knieën niet zo fijn”

Bert Surmont is voorzitter van Roepovo, coach van Roepovo B, en soms nog speler. Dat laatste noodgedwongen, wegens de blessurelast in zijn club. Heel vervelend, maar nog vervelender is dat er te weinig spelers kunnen komen trainen.

Roepovo B nestelt zich dit seizoen in de middenmoot van het klassement in Promo 2. Volgens Surmont is er veel meer mogelijk.

“Eigenlijk staan we onder onze waarde geklasseerd. Als je ziet dat we over een mooie mix van talentvolle jongeren en spelers met ervaring beschikken, moeten we eigenlijk minstens in de top vijf staan. We hebben in sommige wedstrijden al getoond dat we over veel potentieel beschikken.”

Slechts met vier

“Maar het steeds terugkerende probleem is dat we op training met te weinig spelers zijn. Om het maximum uit de groep te kunnen halen moet je zeker twee keer per week op volle sterkte kunnen trainen. De voorbije weken hebben we zelfs de trainingen op dinsdag moeten afgelasten, omdat we slechts met een viertal spelers waren. Ik begrijp wel dat de combinatie met de studies of het werk niet evident is. Ik merk dezelfde tendens bij andere ploegen en dat vind ik jammer.”

“Bovendien beschikken we door blessurelast over slechts één spelverdeler, wat maakt dat ik op 48-jarige leeftijd soms nog eens mijn opwachting maak. Ik haal er wel plezier uit, en het is ook goed om de binding met de spelersgroep te houden, maar mijn knieën denken daar jammer genoeg anders over”, lacht Surmont.

De voorzitter wil ook nog eens zijn licht laten schijnen over de impact van de corona-impasse op zijn club. “We zijn een gezonde club, maar we zijn al veel inkomsten misgelopen. Ook dit jaar moeten we bijvoorbeeld ons eetfestijn weer afgelasten. Ik hoor ook bij andere clubs dat corona nog steeds zijn sporen nalaat, en we zijn nog niet aan het einde van deze donkere periode.”

“Dat we nu al weer een tijdje zonder supporters moeten volleyballen, maakt de beleving ook volledig anders. Livestreams zijn toch niet hetzelfde. We zijn wel blij dat we – in tegenstelling tot vorig seizoen – kunnen blijven volleyballen, maar er zijn elke week ploegen die ofwel gehavend aan de opslag komen, ofwel de match moeten laten uitstellen. In die zin vond ik de beslissing van de basketbalbond om de competitie een maand stil te leggen nog niet zo slecht.” (TVI)