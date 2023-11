Roepovo Poperinge A klaar voor match tegen Oudenaarde: “Details worden beslissend”

Kapitein Lander Houwen heeft zich met Roepovo Poperinge A netjes in de top vijf van de stand in derde nationale genesteld. De thuismatch tegen D’Hondt Volley Oudenaarde van zaterdag is voor Roepovo een uitgelezen kans om zich nog wat steviger in de top vijf te nestelen.

In de uitmatch tegen SSJ Hemelveerdegem leek Roepovo afgelopen weekend bij een 1-2-voorsprong in sets op weg naar een kleine stunt. Dat was evenwel buiten de veerkracht van de thuisploeg gerekend. Zaterdag wacht een nieuwe kans met het bezoek van Oudenaarde, dat één punt minder telt.

Devloo is out

“Ondanks de 1-2-voorsprong nemen we een gewonnen punt mee uit Hemelveerdegem”, klinkt het bij kapitein Lander Houwen. “Met Oudenaarde treffen we zaterdag een ploeg van gelijkaardig niveau. Ik verwacht dus opnieuw een heel spannende match waarin details over winst en verlies zullen beslissen. Met de ruggensteun van onze supporters moeten wij trachten om ons thuisvoordeel zo slim mogelijk uit te spelen en dan zit er zeker een driepunter in. We moeten het wel zonder onze geblesseerde middenspeler Wannes Devloo doen, maar het is aan ons om dat collectief op te vangen.”

Roepovo begon het seizoen eerder aarzelend met drie nederlagen uit vier wedstrijden maar is ondertussen opgeklommen naar een gedeelde vijfde plaats in de stand. “Of we nog veel kunnen opschuiven? Er zijn een paar toppers in deze reeks die voor ons buiten bereik zijn, maar daaronder ligt alles heel dicht bij mekaar. Dromen mag dus altijd”, lacht de 34-jarige Lander.

Geen degradatiezorgen

“We zijn vooral tevreden dat ons niveau de voorbije weken in stijgende lijn gaat en dat we ons geen degradatiezorgen meer hoeven te maken. De matchen die we moesten winnen, hebben we tot dusver daadwerkelijk gewonnen, en we mogen trots zijn op onze vijfde plaats in de stand”, besluit Lander Houwen die na een tiental jaar kapitein van de A-ploeg te zijn stilaan als één van de boegbeelden van het Poperingse volleybal mag gezien worden. (TV)

Zaterdag 18 november om 20 uur: Roepovo Poperinge A – D’Hondt Volley Oudenaarde B.