Rik Vervisch volgt Francis De Nolf op als voorzitter van Knack Volley: “Knack voor altijd in mijn hart”

Binnen de raad van bestuur van Knack Roeselare werd overgegaan tot een voorzitterswissel. Francis De Nolf zet een stap opzij en geeft de fakkel door aan Rik Vervisch. “Ik vind het een eer dat Francis mij als zijn opvolger zag.”

Net als bij de spelersgroep wordt er ook bij de beheerraad aan vernieuwing gedaan. Daarbij volgt Francis De Nolf een clubtraditie. Hij zette pas een stap opzij nadat hij zelf voor een opvolger zorgde. De ondertussen ex-voorzitter keert terug naar de situatie van toen hij alleen maar supporter was van Knack Volley.

“Uit die tijd, ik studeerde in Zwitserland, herinner ik mij nog een Europese wedstrijd van Knack in Genève. Ik trommelde een 150-tal medestudenten op om Knack vocaal te ondersteunen. Ik leerde hen snel enkele Roeselaarse aanmoedigingsslogans aan. Mijn pa gaf mij toen ook overigens een eerste taak in de sponsorwerving. Ik moest daarvoor bij een terugrit naar huis in Aalst halt houden om een firma te contacteren.”

“In de voorbereiding daarop leerde ik de bestuurlijke kant van de club kennen. Toenmalig voorzitter Edwin Blauwblomme vond dat ik dan beter meteen tot de raad van bestuur toetrad. En zo rolde ik in mijn Knack Volley-engagement. 28 jaar geleden was dat. Later maakte voorzitter Blauwblomme plaats voor Daniel Vandenberghe die mij acht jaar geleden verzocht voorzitter te worden.”

De succesvolle uitbouw van de ‘One Team, One Family’-gedachte zal altijd als een erfenis uit zijn voorzittersperiode blijven nazinderen. “Dit lijkt mij het juiste moment om te stoppen als voorzitter. Met Knack Volley Roeselare sportief op een hoogtepunt en het ontwikkelen van de ‘One Team, One family’-inslag met als illustrerend exponent de bekerfinales met de indrukwekkende Blue Wall-presentatie in het Antwerpse Sportpaleis.”

“Wat mij vooral zal bijblijven is de dankbaarheid en medewerking die ik van alle kanten mocht ervaren. Maar ook de blijvende vernieuwing met innovatieve en creatieve krachten binnen het bestuur. En zoals het eveneens een traditie is binnen Knack Volley dat de oud-voorzitter niet als een schoonmoeder rond de club blijft dwalen, ben ik vanaf nu alleen nog supporter. Toen als student, enkele decennia later als ondernemer met Mona Visa, die ‘de Knack’ altijd in zijn hart zal dragen.”

Rijzige gestalte

Nieuwe voorzitter Rik Vervisch is alvast een imposante verschijning. Die rijzige gestalte maakte van de 56-jarige van Ardooie afkomstige en in Ruiselede wonende zelfstandige bedrijfsadviseur 35 jaar geleden de hoofdaanvaller van Brovo Roeselare. De volleybalploeg die hij samen met Dirk Specenier, algemeen directeur bij Knack, en Bevo-voorzitter Geert Sintobin stichtte. “Als volleyballer moest ik het meer van mijn inzet dan van mijn talent hebben. Maar wij stootten van vierde provinciale door naar eerste provinciale en gingen later op in Gitsiko Gits. Toen wij naar Ruiselede verhuisden, engageerde ik mij bij Pervol Ruiselede voor het sportief beleid van de club.”

“Wij willen met Knack Volley voorloper van moderne sportclub zijn”

“Hoe ik bij Knack Volley terechtkwam? Drie jaar geleden kreeg ik de vraag van Dirk Specenier om toe te treden tot de bestuursploeg. En aangezien ik net als Dirk redelijk ‘zot’ ben van het spelletje en door een carrièreswitch naar zelfstandige mijn tijd beter kon inplannen, hapte ik toe. Die coronapandemie maakte het ons op commercieel vlak zeker niet gemakkelijker. Je mag ook niet vergeten dat volleybal als een kleine sport beschouwd wordt waarbij het knokken is op alle vlak om onze terechte plaats op te eisen. Ik vind het een eer dat voorzitter Francis De Nolf mij als zijn opvolger zag en ging graag op zijn vraag in. Maar het is meteen ook een enorme verantwoordelijkheid om de mooiste volleybalclub van het land te leiden.”

Knack Volley Connect

Dat de voorzittershamer meteen bij een innovatieve kracht beland is, wordt geïllustreerd met de oprichting van Knack Volley Connect begin dit seizoen, zeg maar het geesteskind van de nieuwe voorzitter. “Wij willen met Knack Volley op een verantwoorde manier mee evolueren als een voorloper van de moderne sportclub, door te ijveren voor het uitbouwen van onze sport, door nieuwe mogelijkheden inzake digitalisering en duurzaamheid te omarmen. Met de lancering van Knack Volley Connect, waarvan het de bedoeling is om ondernemers, professionals en businessmensen met elkaar in contact te brengen, werd een eerste stap gezet in het verder uitbouwen van onze Knack Community. Met de steun van bestuursleden, medewerkers, sponsors en supporters moeten wij Knack een mooie verdere toekomst kunnen bieden.”