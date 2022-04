Rembert Torhout meer dan verdiend kampioen: “Deze ploeg zal ook in een hogere reeks haar mannetje staan”

Rembert Torhout heeft vorig weekend op het veld van Knack Roeselare B meer dan verdiend de titel in Nationale 2B veroverd. De thuisploeg gaf zich niet gemakkelijk gewonnen, maar de jongens van coach Stefaan Decoster bewezen vooral in de derde en vierde set (13-25 en 14-25) dat ze een waardige kampioen zijn.

“Na de bekernederlaag tegen Marke-Webis A en het verlies op het veld van Oudenaarde staken we de koppen bij elkaar en hebben we alles op een rijtje gezet”, opent de ervaren coach van Rembert.

“Op het veld van Stekene speelden we een heel goeie wedstrijd en ik voelde dat mijn jongens zaterdag klaar waren om de titel te pakken. Ik heb nooit beweerd dat we kampioen zouden spelen en dat was wellicht geen slechte zet. Op die manier zorg je voor minder druk en stress bij de spelers. Arrogantie is nergens goed voor, maar na het behalen van de titel durf ik toch beweren dat we een waardige kampioen zijn. Wie na 21 wedstrijden slechts één nederlaag telt, heeft de titel niet gestolen.”

Stefaan Decoster geeft eerlijk toe dat het een groot voordeel was dat hij kon voortbouwen op het uitstekende werk van zijn voorganger Koen Devos.

“Koen heeft deze ploeg gesmeed en samengesteld. Ook met hem aan het roer zouden ze kampioen geworden zijn. Het is een groep die ontzettend goed aan elkaar hangt en dat is belangrijk als je resultaten wil boeken.”

“Ik heb vooral geprobeerd om mijn ervaring aan te wenden om in alle omstandigheden de rust in de ploeg te bewaren. In dat opzicht is de rol van Wouter Verhelst ook heel belangrijk. Het is een goede zaak dat hij er nog een jaartje bijdoet.”

Versterkingen

“Ik ben er zeker van dat mijn ploeg het goed zal doen in een hogere reeks”, gaat Decoster enthousiast verder.

“Als de jonge spelers verder positief evolueren, zal deze ploeg ook in eerste nationale niet in de problemen komen. Enkele gerichte versterkingen zijn uiteraard welkom en op termijn moeten ook de oudere spelers vervangen worden. Volgend seizoen moet een plaats in de middenmoot de ambitie zijn.”

Voor de leraar L. O. staat binnenkort zijn laatste wedstrijd als coach van Rembert op het programma. “Ik heb eerder al duidelijk gemaakt dat ik volgend seizoen niet langer de hoofdcoach zal zijn. De club kan nog steeds op me rekenen, want ik blijf beschikbaar om indien nodig bij te springen. Ik weet nu nog niet of het definitief afscheid wordt als hoofdcoach.”

“Misschien zal ik de sfeer van de wedstrijden zo hard missen dat ik na een sabbatjaar terugkeer. Nu wil ik samen met mijn spelers vooral genieten van die laatste wedstrijd van het seizoen”, besluit Stefaan Decoster.

(PD)