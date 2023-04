Rembert Torhout maakt zijn favorietenrol waar en pakt de beker

De laatste finale zou er wel eens een kunnen zijn om duimen en vingers af te likken. Een heuse stadsderby tussen Rembert Torhout en Vkt Torhout stond zowaar op het programma. Rembert heeft nu al de titel beet in Promo 1 en is natuurlijk gebrand op de dubbel. Vkt is ook favoriet voor de titel maar dan in Promo 2. Bekerwinst voor Vkt zou zeker een stunt zijn.

Vkt startte met 2 punten voorgift en bij de stand van 13-15 was die nog altijd een feit. Favoriet Rembert vond in de openingsminuten geen antwoord op de stugge verdediging en maakte ook een reeks onnodige foutjes en bij 17-20 zag het er nog altijd goed uit voor de tweedeprovincialer. Bij 22-24 mochten de underdogs zelfs serveren voor de set maar Rembert trok in extremis alles terug gelijk (24-24). De eerste van Rembert was dan wel prijs. Deze moet hard zijn aangekomen bij Vkt.

De aanvang van set twee was een kopietje van de vorige. Vkt liep vlotjes uit tot 6-10, maar bij 15-15 stonden bordjes terug in evenwicht en verloor Vkt even het momentum van de match. Rembert liep vlotjes uit tot 20-16 en speelde op zeker. Pas de derde setbal was de goeie. Nordien Decleir bracht de stand op 2-0.

Wie dacht dat de veer bij Vkt nu gebroken zou zijn, kwam verkeerd uit. Het was opnieuw Vkt dat 3-8 en 10-15 uitliepen. Maar dan zette Rembert de achtervolging in en kwamen ze terug tot 15-17. Maar het mocht niet meer baten. Vkt trok aan het langste eind en schreef de derde set op hun naam.

Rembert liet zich in de vierde set niet verrassen en liet Vkt niet uitlopen. Het was Rembert dat het laken naar zich toetrok. Met 19-14 op de bordjes kwam die beker toch heel dicht bij. 24-18 leidde het einde van de match in en het blok van Seppe Vandaele bezegelde het lot van een moedig Vkt Torhout.