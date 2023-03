Rembert Torhout D volleybalkampioen in eerste provinciale: “Allemaal talentvolle kereltjes”

De volleybalkampioen in eerste provinciale is sinds vorig weekend bekend. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie in Promo 3 kan de jonge garde van Rembert Torhout D van coach Peter Debruyne niet meer bijgehaald worden.

Rembert D verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en staat al maanden met het maximum van de punten aan de leiding. Een prestatie van formaat voor een spelersgroep waarvan de gemiddelde leeftijd amper 15 jaar bedraagt. “Ik had dit absoluut niet verwacht”, vertelde coach Peter Debruyne (50) na de kampioenswedstrijd op het veld van hekkensluiter Volley Heuvelland. Ik wist dat mijn jongens het niet slecht zouden doen, maar op deze manier de competitie domineren heb ik niet zien aankomen. Deze jongens wonnen in de jeugdreeksen al verschillende keren de Vlaamse Jeugd Champions League en verschillende nationale bekers, maar op deze leeftijd kampioen worden bij de senioren is toch nog iets anders. Dit zullen ze niet snel vergeten.”

Mooie toekomst

Het is bekend dat in Promo 3 ook ploegen met oudere en ervaren spelers aantreden, maar ook tegen deze teams wonnen de jongens Rembert D meestal vrij overtuigend. “Ik coach deze spelers al verschillende jaren en weet maar al te goed wat ze kunnen. Het zijn allemaal talentvolle kereltjes die dolgraag volleyballen en fanatiek trainen. Technisch zijn ze allemaal heel onderlegd en ondertussen worden ze ook groter en sterker. Er staat hen ongetwijfeld een mooie sportieve toekomst te wachten”, aldus Debruyne.

Eén van de spelers die vorige zondag genoten heeft van de titel is Bram Wyffels (16). “Toen we in september onze eerste competitiewedstrijd speelden in Promo 3 wisten we echt niet waaraan we ons mochten verwachten. Het was voor iedereen serieus aanpassen aan een net dat twintig centimeter hoger hangt dan in de jeugdreeksen. Er stonden ook vaak mannen aan de overkant van dat net die even oud waren als mijn vader. Eigenlijk is het gemakkelijker gegaan dan ik had verwacht. Dat we al heel lang samenspelen en elkaar door en door kennen is onze grote troef. Ik twijfel er niet aan dat we in Promo 2 ook geen slecht figuur zullen slaan. Iedereen wil minstens nog één jaartje samenblijven en daarna zullen wellicht enkele jongens binnen Rembert doorschuiven naar een hoger niveau. Zelf kijk ik niet al te ver vooruit. Ik zie wel wat er op me afkomt.”

“Het zou mooi zijn, mochten we het seizoen kunnen afsluiten zonder nederlaag en met het maximum van de punten”, vult de coach nog aan. “We zullen die titel zaterdag in eigen huis hoe dan ook uitgebreid vieren. Dat hebben die jongens dubbel en dik verdiend.” (Philippe Decruynaere)

Zaterdag 18 maart om 14.30 uur: Rembert Torhout D – Roepovo Poperinge B.