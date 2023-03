Rembert Torhout D eerste provinciale volleybalkampioen

De eerste provinciale volleybalkampioen is sinds zondagavond bekend. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie in Promo 3 kan de jonge garde van coach Peter Debruyne bij Rembert Torhout D niet meer bijgehaald worden.

Rembert D verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en staat al maanden met het maximum van de punten aan de leiding. Een prestatie van formaat voor een spelersgroep waarvan de gemiddelde leeftijd amper 15 jaar bedraagt.

“Ik had dit absoluut niet verwacht”, vertelde de coach na de kampioenswedstrijd op het veld van hekkensluiter Volley Heuvelland. Ik wist dat mijn jongens het niet slecht zouden doen, maar op deze manier de competitie domineren had ik niet verwacht. Het zijn allemaal talentvolle kereltjes die dolgraag volleyballen. Er staat hen een mooie sportieve toekomst te wachten. Hopelijk slagen we erin om het seizoen met het maximum van de punten te beëindigen. Dat zou de kers op de taart zijn, maar uiteraard zijn we nu al heel blij met die titel”, besluit Debruyne. (PDC)