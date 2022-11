Rembert D is na tien wedstrijden nog steeds ongeslagen: “Jong talent met sterke techniek”

Wie het volleybalgebeuren op provinciaal niveau van nabij volgt, heeft ongetwijfeld al opgemerkt dat slechts enkele teams nog het maximum van de punten tellen. Eén van deze ploegen is Rembert D, dat in Promo 3 na tien wedstrijden nog steeds ongeslagen is en amper één set aan de tegenstrever moest prijsgeven.

“Ik had dit eigenlijk niet verwacht, want de gemiddelde leeftijd van mijn spelers is amper vijftien jaar”, geeft coach Peter Debruyne eerlijk toe. “In de meeste wedstrijden staan volwassen mannen aan de overkant van het net, maar mijn jongens maken het verschil met hun techniek. De groep was Belgisch kampioen bij de U15 en speelt al heel lang samen. Het zijn allemaal jongens die iets in hun mars hebben, een lichting met toekomst.”

“We hebben lang getwijfeld of we hen wel zouden inschrijven in Promo 3, maar achteraf bekeken, is het een goede beslissing. In deze reeks worden ze meer uitgedaagd en spelen ze heel wat wedstrijden. Voor hun ontwikkeling is het goed dat ze wedstrijden betwisten waarin ze af en toe eens tot het uiterste moeten gaan.”

“Er wacht mijn jongens een carrière op nationaal niveau”

“Wellicht zal die eerste verlieswedstrijd er vroeg of laat wel komen”, gaat Debruyne verder. “Mijn spelers zullen een nederlaag perfect kunnen plaatsen en misschien zelfs kracht halen uit een verliespartij. Het zijn jongens die ontzettend goed aan elkaar hangen en een mooie volleybaltoekomst voor zich hebben. Ik twijfel er niet aan dat ze over enkele jaren klaar zijn voor volleybal op nationaal niveau.”

Opslag

Arnaud De Saedeleer (15) is één van die jongens die dit seizoen nog geen enkele wedstrijd verloor. “We zijn een ambitieuze groep, die hard traint en niet graag verliest. Door onze deelname aan de Champions League voor jeugdploegen zijn we vertrouwd met spannende wedstrijden. Zowel fysiek als qua uithoudingsvermogen moeten we niet onderdoen voor de andere ploegen. Door onze sterke opslag zetten we telkens veel druk op de receptie van de tegenstander en dat verklaart ongetwijfeld waarom we nog niet verloren.”

De receptie-hoekspeler van Rembert D vindt het belangrijk om volgend seizoen in Promo 2 te spelen. “Voor onze ontwikkeling is het belangrijk dat de ploeg samen blijft en op een zo hoog mogelijk niveau evolueert. Ik werd al enkele keren gecontacteerd door mensen van de Topsportschool, maar voorlopig wil ik liefst samenspelen met mijn vrienden. We kennen elkaar door en door en vormen een sterke groep. Bij Rembert kan ik nog heel wat leren en veel progressie maken”, besluit Arnaud De Saedeleer.

(PDC)