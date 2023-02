Rembert D is de onbetwiste leider in Promo 3: “We staan vaak tegenover spelers die dubbel zo oud zijn”

De jongens van Rembert Torhout D hebben vorig weekend ook de topper tegen het tweede gerangschikte VT Marke-Webis Wevelgem C probleemloos tot een goed einde gebracht. Daarmee boeken ze hun negentiende driepunter op een rij.

De pupillen van coach Peter Debruyne gaven in deze reeks overwinningen amper drie sets prijs aan de tegenstander. Fenomenale cijfers voor een groep talentvolle jongens met een gemiddelde leeftijd van amper 14 jaar. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we het zó goed zouden doen”, opent Joppe Rauwoens (13), een van de sterkhouders van het jonge team.

Groepssfeer

“We spelen al vele jaren samen en vormen een heel hechte groep. Die uitstekende groepssfeer zorgt ervoor dat we vechten voor elkaar en dat helpt ons heel vaak door moeilijke momenten in een wedstrijd. De wil om te winnen is bij iedereen heel groot. Uiteraard kunnen we allemaal goed volleyballen en dat danken we aan de uitstekende jeugdopleiding bij Rembert.”

Joppe Rauwoens wordt door iedereen erkend als een groot volleybaltalent. Momenteel studeert hij aan de Topsportschool volleybal in Leuven. “Omdat mijn vader vroeger bij VKt Torhout volleybalde, zette ik als vijfjarige mijn eerste stapjes op een volleybalveld. Enkele jaren geleden werd ik opgemerkt door de verantwoordelijken van Volley Vlaanderen en mocht ik deelnemen aan de selectietrainingen.”

“Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ze me steunen en alle kansen bieden om mijn grote droom waar te maken. Ik weet dat de weg nog heel lang en moeilijk is, maar ik wil later heel graag profspeler worden in een buitenlandse competitie.”

Kampioen worden

Zaterdag staat Joppe samen met zijn vrienden van Rembert D in Gistel tegenover de anciens van Volley Oudenburg-Gistel. “We staan wel vaker tegenover ervaren spelers die dubbel zo oud zijn als wij. We gaan voluit voor winst, want we willen kampioen worden en de competitie afsluiten zonder nederlaag”, besluit Joppe Rauwoens.

(PDC)

Zaterdag 18 februari om 20.30 uur: Volley Oudenburg-Gistel – Rembert Torhout D