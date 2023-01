Rembert C wil derde plaats veiligstellen in derby tegen Wivo Wingene

In Promo 2 blijft Rembert C het uitstekend doen. Het team van coach Dennis Deblaere (46) won vorig weekend met 1-3 op het veld van VT Lendelede. Een vijfde opeenvolgende overwinning waardoor de Torhoutenaren blijven kamperen op een verdienstelijke derde plaats.

“Ik ben heel tevreden over onze heenronde. We brengen mooi en goed volleybal en verdienen onze derde stek. VKt Torhout en AVC Harelbeke zullen we niet meer bijbenen, maar het zou mooi zijn om die derde plaats vast te houden tot het einde van de competitie. Kampioen spelen was nooit onze ambitie, want in het tussenseizoen zijn enkele spelers doorgeschoven naar de B-ploeg. Hierdoor moest ik twee nieuwe spelverdelers integreren. We willen wel graag zo snel mogelijk weg uit deze reeks. Wellicht zijn er mogelijkheden om dit jaar als derde te promoveren, want momenteel zijn er maar negen ploegen in Promo 1”, aldus Dennis Deblaere.

De twee andere Rembertploegen, die in de provinciale reeksen uitkomen, staan ongeslagen aan de leiding in Promo 1 en Promo 3 en zullen zonder ongelukken kampioen spelen.

Promoveren

“Als de drie provinciale ploegen promoveren, mogen we spreken van een ideaal scenario”, gaat de ervaren coach verder. “Het ultieme doel van de club is zoveel mogelijk eigen jeugdspelers laten doorstromen naar het hoogste niveau. Daarom is het belangrijk om de kloof met ons seniorenteam in eerste nationale te verkleinen. Een tweede ploeg in de nationale reeksen zou ideaal zijn voor die doorstroming.”

Voorlopig wil Dennis Deblaere niet al te ver vooruitkijken en doet hij er alles aan om zijn ploeg klaar te stomen voor de derby van komend weekend tegen Wivo Wingene. “De derby tegen de sjampetters (VKt heren, red.) leeft meer bij mijn spelers dan de wedstrijd tegen de buren uit Wingene. Het wordt ongetwijfeld een leuke wedstrijd, want Wivo Wingene is een toffe ploeg. We mogen hen zeker niet onderschatten, want in de heenronde hadden konden we pas in de vijfde set afstand van hen nemen.”

Wellicht geen derbysfeer

Eén van de spelers op wie de coach zaterdag ongetwijfeld rekent, is zijn zoon Michiel (17). “Het wordt een heel belangrijke wedstrijd om die derde plek veilig te stellen”, vertelt de kapitein van Rembert C. Bij ons ontbreken enkele studenten en dat is jammer. Iedereen zal gefocust moeten spelen, want ik ben er zeker van dat de tegenstander heel gemotiveerd is om ons een hak te zetten. Van een echte derbysfeer zoals tegen de sjampetters zal wellicht geen sprake zijn, want we kennen weinig spelers van Wingene.”

Sterk geheel

Michiel is er net als zijn vader van overtuigd dat het voor de ploeg een goede zaak zou zijn om te promoveren. “We spelen al lang samen en vormen een sterk geheel. Op het veld vullen we elkaar heel goed aan. Eigenlijk zijn we klaar om een stapje hogerop te zetten.” (PDC)

Zaterdag 28 januari om 18.15 uur: Rembert Torhout C – Wivo Wingene.