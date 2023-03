Rembert B oververdiende kampioen in Promo 1

Het is zeker geen grote verrassing, maar sinds zaterdagavond is het officieel: Rembert B uit Torhout is kampioen is Promo 1. Nadat de youngsters van Rembert D enkele weken geleden hun titel vierden in Promo 3 mocht het team van coach Kris Tavernier na de overwinning op het veld van VT Diksmuide ook juichen.

“Enkel de eerste set was spannend, maar in de tweede en derde set hebben we getoond dat we een waardige kampioen zijn ”, vertelt een dolgelukkige coach. “Een ploeg die een heel seizoen constant presteert en geen enkele wedstrijd verliest, verdient de titel. Die play-offs waren een maat voor niets, want na de reguliere competitie telden we al zeventien punten voorsprong op VT Diksmuide.”

Op paasmaandag wacht de volleyploeg nog een serieuze uitdaging. Die dag staat Rembert B in de bekerfinale tegenover de sjampetters van VKT Torhout. “De dubbel zou de kroon zijn op een schitterend seizoen. Ik ben er zeker van dat mijn jongens er voluit zullen voor gaan. Het werkelijk een schitterende groep met heel wat talentvolle spelers.” (PDC)