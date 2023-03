Rembert B gaat voluit voor titel en provinciale beker

De heren van Rembert B zijn aan een knalseizoen bezig. De pupillen van coach Kris Tavernier eindigden de reguliere competitie als leider en in de play-offs zijn ze op weg om een schitterend seizoen te bekronen met een oververdiende titel.

Vorig weekend veroverden ze ook een ticket voor de bekerfinale in De Haan op paasmaandag. Spelverdeler Ruben Dubois (21): “We hebben een heel goeie ploeg met verschillende spelers die nog een ruime progressiemarge hebben. Ik denk dat we ook in derde nationale ons mannetje zullen staan.” Door hun overwinning tegen Balti Kortrijk mag Ruben Dubois samen met zijn ploeggenoten proberen om ook provinciale beker te veroveren. “Dat zou pas de kers op de taart zijn.”

Vrijdag 17 maart om 21 uur: Bavo Bavikhove A – Rembert Torhout B.