Rembert B en C tegenover elkaar in achtste finale provinciale beker: “Er zal een vreemd sfeertje hangen”

De heenronde van de provinciale volleybalcompetitie zit erop. De meeste teams hebben nu rust. Een handvol ploegen speelt dit weekend echter nog een bekermatch. Rembert B en Rembert C staan daarbij vrijdagavond zelfs tegenover elkaar.

“We hadden liever tegen een ander team gespeeld”, vertelt Dennis Deblaere, coach van Rembert C. “Door tegen elkaar uit te komen, blokkeren we elkaar in deze provinciale bekercompetitie en dat vind ik jammer. Het is precies alsof de kalendermaker wil vermijden dat twee teams van Rembert doorstoten. Dat was ook al zo in de vorige ronde, toen we het moesten opnemen tegen Rembert D.”

“Wij doen het zeker niet slecht in Promo 2, maar het wordt haast onmogelijk om te winnen tegen de ongeslagen leider in Promo 1”, gaat Deblaere verder. “We zullen ons vel duur verkopen, want mijn jongens zijn heel erg gemotiveerd om er iets goeds van te maken. Toch vind ik het een vervelende partij. Broers staan tegenover elkaar en er zullen aan beide kanten van het net jongens staan die beste vrienden zijn. Dat zijn heel ambetante situaties die ik liever niet had meegemaakt. Ik vermoed dat er ook een vreemd sfeertje in de zaal zal hangen.”

Eén van de jongens die Dennis Deblaere goed kent, is Charles Debruyne, die bij Rembert B speelt. “De bekercompetitie lijkt stilaan op een tornooi tussen Rembertploegen. De meeste spelers van beide ploegen kennen elkaar door en door. Velen hebben nog samengespeeld en dat maakt het heel interessant. Deze bekerwedstrijd leeft ook wel binnen onze groep. Uiteraard willen we doorstoten naar de volgende ronde. Ons hoofddoel is kampioen worden en promoveren, maar een bekerfinale winnen vergeet je ook niet snel. Het zou leuk zijn, mochten we dit seizoen twee prijzen pakken met Rembert B.”

Het spreekt voor zich dat Rembert B favoriet is, maar Charles Debruyne waarschuwt voor overdreven gemakzucht of optimisme. “Vorig weekend hebben we ervaren dat we bij de les moeten blijven, want anders zouden we raar kunnen opkijken van onze clubgenoten van Rembert C. Als we gefocust blijven, mogen we echter weinig problemen ondervinden om door te stoten naar de kwartfinales van de provinciale beker.” (PDC)

Vrijdag 16 december om 20.30 uur: Rembert Torhout C – Rembert Torhout B