Rembert A speelt schitterende heenronde: “Zeker nog geen kampioen, want zware terugronde”

In tweede nationale B zijn de heren van Rembert A bezig aan een bijna foutloos seizoen. Na tien wedstrijden staat het team van coach Stefaan Decoster onbedreigd aan de leiding. Er werd nog geen enkele wedstrijd verloren en enkel op het veld van Kruikenburg Ternat lieten zijn pupillen een puntje liggen.

“Eigenlijk had ik niet verwacht dat het zó goed zou lopen”, vertelt routinier Christophe Van Acker (31). “We werden voor aanvang van het seizoen niet meteen bij de titelkandidaten gerekend, maar we spelen met praktisch dezelfde ploeg als twee jaar geleden en dat rendeert duidelijk. Als we zondag winnen van VC Tournai sluiten we de heenronde af zonder nederlaag. Toch gaan we zeker niet zweven, want we beseffen maar al te goed dat het in sommige wedstrijden anders had kunnen lopen”, vertelt de hoofdaanvaller van Rembert. “In de terugronde wachten nog enkele pittige verplaatsingen. Het woord kampioen is in onze groep nog maar zelden gevallen, maar het is normaal dat deze ambitie leeft.”

Het is overduidelijk dat de uitstekende jeugdwerking van de Torhoutse herenvolleybalclub ook op het hoogste niveau stilaan zijn vruchten afwerpt. “Heel wat jonge spelers zijn de laatste jaren sterk gegroeid en spelen nu veel stabieler. Het is logisch dat zij op termijn graag een stapje hoger zouden zetten, want ze zijn er klaar voor. Eerlijk gezegd, denk ik ook dat we het niveau van een hogere reeks moeten aankunnen. Er staan ook nog heel wat jongeren te trappelen om door te stoten, zodat de aflossing van oudere spelers op termijn verzekerd is. Het bestuur oefent geen druk uit op ons, maar ziet een promotie ongetwijfeld ook wel zitten.”

“Uiteraard zijn we zover nog niet, want er wacht ons nog een zware terugronde. De sfeer in de ploeg is prima en dan kan je altijd iets meer”, besluit Van Acker. (PDC)

Zaterdag 11 december om 20.30 uur: Rembert Torhout A – Volley Club Tournai.