Rembert A op paasmaandag tegen Marke-Webis in bekerfinale: “Bekerwinst zou mooie bekroningvan een geslaagd seizoen zijn”

Het ziet er naar uit dat de heren van Rembert A Torhout het eerste seizoen na hun terugkeer naar eerste nationale op een vijfde plaats zullen afsluiten. Routinier en sterkhouder Wouter Verhelst (42) kijkt al bij al tevreden terug op de (bijna) voorbije jaargang.

“Het was eigenlijk een redelijk woelig seizoen. Een trainerswissel is nooit echt bevorderlijk voor de resultaten. We hadden het vertrek van Dries Sengier niet zien aankomen. We speelden ook enkele weken zonder coach en dat resulteerde in enkele mindere prestaties. De kans is reëel dat we vijfde zullen eindigen en dat is zeker niet slecht voor een promovendus”, aldus Wouter.

Niet kansloos

Op paasmaandag staat de provinciale bekerfinale voor nationale teams op het programma van Rembert A. De tegenstander is Marke-Webis, een team dat in competitieverband al twee keer te sterk was voor de Torhoutenaren. “Eigenlijk is het geen verrassing dat deze twee ploegen in de finale tegenover elkaar staan. We zijn immers de enige West-Vlaamse teams die in eerste nationale spelen. Als de logica gerespecteerd wordt, is de kans klein dat we Marke-Webis zullen verslaan, maar een bekerfinale blijft iets speciaals. Als wij een superdag hebben en de tegenstander in iets mindere doen is, zijn we niet kansloos. Voor Marke-Webis is deze bekerfinale wellicht geen prioriteit, want die ploeg gaat nog voluit voor de titel. We zijn hoe dan ook heel erg gemotiveerd om er een mooie en spannende wedstrijd van te maken. Wie weet, staan er volgende week maandag twee Rembertteams met een beker op het podium. Voor ons zou bekerwinst alvast de kers op de taart zijn van een geslaagd seizoen”, aldus Wouter Verhelst.

Ondertussen is het clubbestuur al volop bezig met de voorbereiding van het komende seizoen. “We zijn druk op zoek naar enkele bijkomende spelers. Er stroomt regelmatig iemand door uit de jeugdwerking, maar onze kern is te beperkt. Het is niet simpel om iemand te vinden die bij ons wil komen spelen. We zijn op het niveau van eerste nationale immers de enige ploeg die zijn spelers geen wedstrijdvergoeding uitbetaalt.” (PDC)

Maandag 10 april om 13 uur in Sporthal Haneveld in De Haan: VT Marke-Webis Wevelgem A – Rembert Torhout A.