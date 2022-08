Red Dragons sluiten EK-kwalificatiecampagne af met winst

De Belgische volleymannen hebben ook hun laatste kwalificatiematch tot een goed einde gebracht. Ze wonnen in Faeröer met 0-3. Setstanden waren 16-25, 16-25 en 20-25.

Op de Schapeneilanden hadden de Red Dragons hun schaapjes al op het droge nadat ze woensdag nog Estland klopten en zo al zeker waren van een EK-ticket. Die gedachte zette bondscoach Zanini aan tot roteren. De hele A-ploeg – met uitzondering van libero Perin – bleef daardoor op de bank.

Maar ook de B-ploeg zou tegen een volleydwerg nooit in de problemen komen en dat gebeurde ook niet. Kapitein Simon Peeters scoorde 16 punten en leidde zijn ploeg naar de eenvoudige zege. Alleen in de derde beurt kwam Faeröer een keer aan het venster piepen (16-14). Maar van zodra de Red Dragons een tandje bijstaken, was de thuisploeg eraan voor de moeite. Tweede libero Peters maakte zijn debuut bij de Dragons. Voor de ploeg van Zanini werd het een uitstekende kwalificatiecampagne met 4 zeges op 4 wedstrijden. Met dat uitstekend rapport gaan de Red Dragons dan ook verdiend naar het EK.

De meeste spelers genieten nu nog van een korte vakantie alvorens ze weer aansluiten bij hun club. Mathijs Desmet gaat direct naar Padova, Lou Kindt en Seppe van Hoyweghen sluiten vanaf volgende week aan bij Menen.