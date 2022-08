Red Dragons behalen EK-ticket na zege tegen Estland

De nationale volleybalmannen mogen in 2023 naar het EK na een nieuwe zege tegen Estland. In de Roeselaarse Tomabelhal werd het 3-0 met 25-17, 25-22 en 25-22 als setstanden.

Uiteraard was er weer een basisplek voor Desmet die in de vorige twee matchen meer dan zijn stempel drukte. Nu had hij het aanvankelijk wat lastiger, maar Ferre Reggers scoorde wel aan de lopende band. Met 7 op 9 was hij de opvallendste man in de openingsset.

In set twee moesten de Belgen al bibberend richting einde nadat ze eerst op 2-5 kwamen, maar nadien wel een 14-11-kloof sloegen.

In de derde beurt leken de troepen van Zanini bij 13-7 de schaapjes op het droge te hebben, maar dan haalden de Esten nog eens alles uit de zuurstoftank. Die bleek leeg na de 23-21.

Dankzij de dubbele zege tegen de Esten kan België de eerste plek niet meer ontlopen en het mag dus naar het EK. Toch wel een knappe prestatie gezien de erg jonge leeftijd van het team en het missen van een paar ervaren sterkhouders.

Komend weekend spelen de Belgen nog in de Faeröer, maar de eerste plek kunnen ze niet meer kwijtspelen.

(MPM)