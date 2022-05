Recrea Volley Oostende viert bekerwinnaars en kampioenen: “We hopen op nieuwe ploegen”

Vrijdag 20 mei was een topdag voor Recrea Volley Oostende (RVO). Die dag werden de bekerfinales gespeeld en vond de huldiging van de kampioenen van het voorbije seizoen plaats.

“Na een moeilijke periode door de coronamaatregelen begonnen we in september met een bang hart aan een nieuwe jaargang”, vertelt Redgy Dewulf, penningmeester en duivel-doet-al van RVO. “Uiteindelijk houden we als vereniging een goed gevoel over aan het voorbije seizoen.”

“125 van de 162 geplande wedstrijden konden plaatsvinden. We hebben de regelementen noodgedwongen wat moeten aanpassen. Het zou immers niet eerlijk zijn om een ploeg uit te sluiten die door corona verschillende wedstrijden niet kon aantreden. Bij de damesploegen zijn er immers heel wat speelsters die in de zorg actief zijn en die hadden sowieso weinig vrije tijd.”

Maar vorige week vrijdag werden al deze zorgen even opzijgeschoven en werden de bekerfinales in een ontspannen en gezellige sfeer afgewerkt. Bij de dames mochten de speelsters van Recrea VC Gistel-Oudenburg de Delange Cup in de hoogte steken.

Winnaar bekerfinale heren: VC Apollo Recrea Heren met van links naar rechts scheidsrechter Patrick Huwel, Kurt Dekleyzer, Ebert Verlinde, Stef Vandewalle, Chris Bossee, Hein Deraedt, Bram Goemare, Kris Ingelbrecht en scheidsrechter Jean Ramakers. (foto PDC)

Bij de heren was VC Apollo Recrea sterker dan VC Remmery-Vandermeulen, waardoor ze de Ortho Shop Cup veroverden. In de reguliere competitie behaalden de dames van R-United de titel. Bij de heren eindigde de recreaploeg van VC Gistel-Oudenburg op de eerste plaats.

Glorieperiode

“We hebben de voorbije jaargang afgewerkt met negen damesploegen en tien herenteams”, aldus Redgy Dewulf. “Door corona hebben nogal wat spelers afgehaakt en dat is uiteraard heel jammer, maar niet verwonderlijk als je weet dat de gemiddelde leeftijd van de spelers rond de vijftig jaar schommelt.

In de glorieperiode van RVO waren er 36 herenploegen en 48 damesploegen die deelnamen aan onze recreatieve competitie. Die tijd komt niet meer terug”, weet Dewulf.

50-jarig bestaan

“Toch willen we ons 50-jarig bestaan in 2023 nog vieren. Hoe we het zullen aanpakken, weten we nog niet, maar een viering komt er zeker. Als er in de toekomst nog ploegen afhaken, zijn we wellicht genoodzaakt om een fusie met de zone Brugge te overwegen.

Voorlopig is dat echter niet aan de orde en hopen we dat nieuwe ploegen opteren om deel te nemen aan onze recreatieve competitie in regio Oostende.”