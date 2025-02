Race om top vier blijft spannend door winst Leuven en nederlaag Menen

De race om de top vier in de reguliere fase van de Lotto Volley League is één speeldag voor het einde allesbehalve geklonken. Door de zege van Leuven en de nederlaag van Menen op de zeventiende speeldag blijft de spanning tot in het slot verzekerd.

Menen deed een slechte zaak in het klassement met een 3-1-nederlaag tegen Borgworm, dat zich niet meer kon plaatsen voor de top vier. De setstanden in de Luikse gemeente waren 25/23, 25/22, 16/25, 25/21. Leuven profiteerde dan weer optimaal van het puntenverlies van zijn rivaal door met 3-1 (26/24, 25/21, 23 /25, 25/ 18) te winnen van Guibertin.

In de stand springen de Leuvenaars over Menen (6e) en Maaseik (5e) naar de vierde plaats. Landskampioen Roeselare is al zeker van de eerste plaats. Achel en Aalst vervolledigen momenteel de top drie.

Volgende week staan de laatste wedstrijden in de klassieke fase van de Lotto Volley League op het programma. In de volgende fase nemen de eerste vier uit België het op tegen de eerste vier uit Nederland. Nadien worden kwartfinales, halve finales en een finale in eigen land gespeeld om de nationale kampioen te bepalen.